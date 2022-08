Cinq activités à faire avec des enfants avant la rentrée

Les Solidarités

Chaque année, le festival Les Solidarités attire petits et grands dans l'enceinte de la Citadelle de Namur. L'édition 2022, qui a lieu jusqu'au 28 août, a, une fois n'est pas coutume, été pensée pour occuper les enfants avant la rentrée des classes. Aldebert, qui aborde des thèmes tels que l'homoparentalité, l'usage abusif des réseaux sociaux et conscientise aussi les plus jeunes à l'importance de préserver l'environnement en chansons et avec humour, donnera un concert ce samedi. Dimanche, le chanteur Mousta Largo présentera le spectacle-conte, Raconte-moi mes émotions, pour apprendre aux tout-petits à mettre des mots sur leur ressenti. Au programme aussi : artistes de rue, grande roue, manège, jeux en bois, cirque, escalades et bien d'autres surprises. Cerise sur le gâteau : l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Plus d'infos via lessolidarites.be

Direction la ferme

Jusqu’au 31 août, la ferme pédagogique, Ferme et Compagnie, à Grez-Doiceau, en Brabant wallon, organisera, du lundi au vendredi, entre 10h et 16h, des visites et des activités pour les plus jeunes. Après avoir salué et nourri tous les animaux qui gambadent dans les prairies, les apprentis agriculteurs pourront participer à une chasse au trésor au milieu des cochons, lamas, alpagas, vaches, chèvres et poneys. Jusqu’au 18 septembre, vous pourrez aussi déguster un copieux brunch avec vos marmots ou vous rendre sur place à partir de 18h pour un apéro et un concert dans ce cadre bucolique.

Plus d'infos via fermeetcompagnie.com

Les dinos sont de retour

Dinos Alive, l’exposition qui donne vie à ces créatures de la préhistoire et qui a déjà attiré plus de 200 000 visiteurs à travers le monde, est de retour à Bruxelles, sur la plage Rogier. Les fans de dinosaures pourront y découvrir 80 dinosaures-robots animés grandeur nature. Une salle, dédiée à la réalité virtuelle, permettra aux visiteurs de faire un bond dans le temps et de voyager à l’ère du jurassique.

Plus d'infos via dinosalive.be

Camping éphémère

Profitez des derniers rayons de soleil ce week-end en allant planter votre tente dans le parc du Wolvendael, à Uccle qui, le temps d’une nuit, se transforme en un camping éphémère où de nombreuses activités seront organisées pour permettre aux jeunes enfants et leurs parents de vivre une nuit magique au milieu de la nature. Le rendez-vous est donné à partir de 16h. Au programme ? Spectacles, animations culturelles, acrobates, danse, ateliers ludiques, concerts, lectures et soirée dansante. Il sera aussi possible de se restaurer au sein de l’espace food truck. Une participation de 3€ est demandée et comprend l’emplacement de camping - à vous d’emporter votre propre matériel - et un petit-déjeuner.

Plus d'infos via nuitwolvendaelnacht.com

Et que ça saute !

L’attraction la plus gonflée d’Europe a installé ses quartiers sur la place Rogier, en plein cœur de Bruxelles. Encore mieux qu’un château gonflable, Bouncy Games est un parcours géant de 3 000 m² au sein duquel vos enfants pourront sauter dans les airs et se rouler par terre. Il faut compter entre 30 minutes, pour les plus téméraires, et 1 heure entre le point de départ et la ligne d’arrivée. Une aventure riche en rebondissements !

Plus d'infos via bouncygames.be