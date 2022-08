Un été très positif, et ce n’est pas fini : de nombreux événements sont à découvrir ce week-end !

La Wallonie a fait le plein de touristes cet été, grâce à un soleil particulièrement généreux. Les lieux de baignade, surtout, ont vu affluer la grande foule désireuse de trouver un peu de fraîcheur. Les hébergements et les attractions ont aussi, pour la troisième année consécutive, connu un grand succès et le taux de satisfaction moyen est particulièrement satisfaisant (8,3/10), comme le souligne l’Observatoire wallon du tourisme. Pour ce dernier, le bilan est d’autant plus positif que la crainte était réelle de voir de nombreux Belges filer à l’étranger après deux années marquées par la pandémie et le confinement.

Si l’été enregistre une baisse de fréquentation des musées, les journées caniculaires leur ont plutôt souri ainsi qu’aux lieux équipés de conditionnement d’air. Tous les prestataires de tourisme estiment avoir connu une saison semblable à 2021, voire supérieure à cette dernière marquée, on s’en souvient, par une pluviométrie dramatique.

En matière de logements, ce sont les hébergements de terroir et les villages de vacances qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, les campings connaissants, eux, un taux d’occupation supérieur de 30 % par rapport à l’an dernier. Quant aux hôtels, ils ne sont pas en reste, ce qui a rendu le sourire aux hôteliers après deux années difficiles.

Si le Belge reste le premier client de la Wallonie, de nombreux touristes étrangers ont passé leur été dans le sud du pays, surtout les Néerlandais. L’OWT constate un phénomène de réservations en last minute de la part de la clientèle étrangère.

Les seuls, sans surprise, à ne pas avoir le sourire au moment de faire le bilan de la saison estivale, ce sont les loueurs de kayak, les rivières étant quasiment à sec. Ils en seraient presque arrivés à organiser un remake belge de la Henley-on-Todd Regatta, cette loufoque course d'aviron australienne se déroulant sur le lit asséché de la rivière Todd, à Alice Springs. Notez que dimanche aura lieu la Descente de la Lesse, course-nature réputée. Le parcours au départ d'Houyet laisse supposer que cela ne fera pas que descendre…

Demandez le programme

Et, si les vacances touchent à leur fin, de nombreux événements ont encore lieu ce week-end. Il n'est pas trop tard pour vous rendre à la ducasse d'Ath, célèbre pour ses géants au premier rang desquels Gouyasse. Samedi après-midi, le petit David tentera de le terrasser, tandis que le cortège folklorique parcourra les rues de la cité dimanche. L'occasion aussi de déguster un morceau de tarte à masteilles.

À Vaulx-les-Tournai, une ambiance médiévale prévaudra tout le week-end, avec des ménestrels, artisans, ou encore le fou du roi… Le week-end suivant, ce thème sera d'actualité, cette fois à Beauraing. La Renaissance sera, elle, au menu du Festin de Lessines, commémorant la délivrance de la ville en 1578 (grâce, dit-on, à l'intercession de la Vierge Marie) par la Compagnie de la Jeunesse, dont le capitaine était un certain Sébastien Tramasure.

Toujours les 3 et 4 septembre, La Louvière célébrera les 20 ans de l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu. Au programme notamment, visites guidées des coulisses de l'infrastructure, passages en bateau de l'ascenseur et de nombreuses autres activités proposées aux enfants. À Liège, ce week-end-là sera encore marqué par les Retrouvailles, au cours desquelles 300 associations présenteront leurs activités au public dans une ambiance festive. Ceux qui ne peuvent pas attendre le 3 septembre se rendront déjà dès le 31 août à la Fête des Fous de Sainte-Walburge pour une petite semaine de célébrations marquées par une marche aux flambeaux, une brocante, et bien d'autres animations gratuites. Au Rœulx, la beauté sera au rendez-vous du "Royal Concours International de Roses Nouvelles" en ces 3 et 4 septembre, à l'arrière de l'Ancien Hôpital Saint-Jacques, un bâtiment du XIIIe siècle. Pas moins de 800 variétés seront à admirer dans ce superbe cadre. À Arlon, ce sont les festivités gallo-romaines qui marqueront ce premier week-end de septembre. L'association des Plus Beaux Villages de Wallonie n'est pas en reste ces jours-ci avec deux balades romantiques au programme. S'il est un peu tard pour vous rendre à Torgny ce samedi, le rendez-vous de Montignies-sur-Roc est à mettre à l'agenda du 10 septembre. Enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, les amoureux de la Petite Reine vintage ne manqueront pour rien au monde, le 4 septembre, la Vieille Boucle Lustinoise, à Lustin, près de Namur. Vélos, tenues et même la caravane de l'épreuve - motos et voitures suiveuses - seront vintage.

Jean Bernard