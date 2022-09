Avec la rentrée, le budget en danger : quatre Belges sur dix estiment que les frais de scolarité sont inabordables

L'année est chahutée avec cette flambée constante des prix qui impacte tout le monde et la rentrée en remet une couche côté frais ! Si un quart des parents (24 %) dont les enfants sont scolarisés n'ont aucune idée du coût annuel de leur éducation, 40% estiment que ces frais sont devenus inabordables.

Que faire alors ? L'une des solutions les plus prisées est d'avoir recours à des achats d'occasion : 37,8 % des Belges ont acheté des produits d'occasion au cours des 12 derniers mois, contre 35 % un an plus tôt. Ce sont les conclusions d'une enquête menée auprès de 2 000 Belges pour le compte de 2dehands, HappyTroc/HappyCash, Cash Converters et De Kringwinkel.

Cette année, certains installent en plus leurs enfants dans un kot étudiant. Une vraie petite fortune si on additionne le loyer et les frais d'aménagement ! L'enquête montre que les parents sont de plus en plus enclins à ne pas acheter du neuf dans ce cas-là et passent par la case seconde main. 29 % des parents indiquent que cette approche leur permet d’économiser de l’argent, tandis que 27,2 % estiment qu’il n’est pas utile d’acheter du neuf. Par ailleurs, 18,5 % admettent ne pas avoir assez de ressources pour acheter uniquement du neuf, et 15,4 % agissent pour l’environnement. Enfin, 9,9 % prennent plus de plaisir à aménager une chambre d’étudiant avec des articles de seconde main.

Une solution qui séduit de plus en plus

Dans le top 10 des articles les plus souvent achetés d’occasion, on trouve les meubles, les équipements informatiques, ou encore les équipements domestiques et appareils électroménagers.

Malheureusement, tout le monde ne considère pas encore l'occasion comme un choix évident. Notons par exemple que 27,2 % des parents achètent exclusivement du neuf, parce qu'ils veulent « uniquement le meilleur » pour leurs enfants » ou, dans 17,9 % des cas, par simple habitude (« Nous n'achetons que du neuf à la maison, alors pourquoi agir autrement lorsqu'il s'agit de nos enfants ? »).

Pourtant, Aleksandra Vidanovski, porte-parole de 2ememain.be en est sûre : "Face aux problèmes d'approvisionnement actuels et à la flambée des prix, le marché de l'occasion devient une solution séduisante pour un groupe de consommateurs encore plus important."