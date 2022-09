Garder ses petits-enfants permettrait de vivre plus longtemps

N’hésitons plus à confier nos enfants à leurs grands-parents ! Car, d’après une récente enquête, les grands-parents qui jouent aux baby-sitters augmentent leur espérance de vie. L’étude en question, conduite par Berlin Aging Study et menée auprès de 500 personnes âgées de 70 ans et plus, démontre, en effet, que les fonctions cognitives de ces dernières sont bien meilleures chez les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants car leur présence a tendance à les stimuler davantage. Pour garder leur rythme, ils doivent se montrer plus actifs, courir à gauche à droite, plutôt que de rester enfoncés dans leur canapé à regarder la télévision ou à bouquiner. La curiosité des jeunes enfants les pousserait également à rester plus attentif à tout ce qui les entoure. Face aux questions intarissables de ceux-ci, ils sont également contraints à faire travailler leur mémoire, à se replonger dans le passé, à faire remonter des souvenirs à la surface pour leur raconter leur vie d’avant. Leurs cerveaux sont en ébullition face à ces jeunes pousses qui ne demandent qu’à apprendre de leurs aînés. L’étude a également prouvé que les papys et mamys gâteaux étaient moins stressés et moins touchés par la maladie d’Alzheimer. En proposant des activités physiques à leurs petits-enfants, tels que des balades en extérieurs, des jeux, des cours de natation, ils éloignent aussi les problèmes d’arthrose qui ont tendance à s’aggraver à cause de la sédentarité de nombreuses personnes âgées.

La limite à ne pas franchir

C’est sûr, ce sont les parents qui vont être contents ! Attention, toutefois, à ne pas abuser de cet argument auprès des seniors. Car, si le fait de garder ses petits-enfants est bénéfique pour la santé, il y a une limite à ne pas franchir. Pas question de surmener ou de sur-stimuler nos aînés ! L’étude explique aussi que, si les grands-parents sont trop sollicités, ces effets ont tendance à s’inverser.

Maintenir une unité familiale

Outre les avantages "médicaux" sur le corps et l’esprit, garder ses petits-enfants a aussi un effet positif sur le noyau familial. Les contacts multipliés permettent de maintenir une véritable unité familiale qui s’avère bénéfique pour chaque génération. D’abord pour les grands-parents, qui ne perdent pas le contact avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ensuite, pour les parents qui sont amenés à voir leurs parents plus souvent puisqu’ils les impliquent dans la vie de leurs enfants. Mais, aussi pour ces derniers, dont les fonctions cognitives sont également stimulées par leurs aînés. Dans sa conclusion, l’enquête indique également que le taux de mortalité des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants est inférieur à 37 % par rapport à ceux dont les petits-enfants sont gardés par quelqu’un d’extérieur. Un argument qui devrait les convaincre, s’ils ne l’étaient pas déjà, d’accueillir leur descendance plus fréquemment. Un sondage, mené par OpinionWay cette fois, révèle que pour deux tiers des grands-parents, garder régulièrement ses petits-enfants est synonyme de "corvée" tandis que le tiers restant s’estime privilégié de pouvoir passer du temps avec eux et créer des liens familiaux.