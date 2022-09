Maria Laura de Belgique à une semaine de son mariage

Marie Laura, la fille de la princesse Astrid et de l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este épousera William Isvy de nationalité franco-britannique.

Dans une semaine, ce sera le grand jour pour la princesse Maria Laura de Belgique, archiduchesse d’Autriche-Este. Elle épousera civilement William Isvy à l’Hôtel de ville de Bruxelles dans l’intimité et en présence de seulement 40 invités. La cérémonie religieuse sera célébrée à 14 h 30 en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles.

Qui est la princesse Maria Laura qui vient de fêter ses 32 ans et qui, à sa naissance, n’était pas destinée à être dans l’ordre de succession au trône ? Marie Laura est le deuxième des cinq enfants de la princesse Astrid et de l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este. La famille, alors installée à Bâle en Suisse où l’archiduc travaille dans le secteur bancaire, a fait, pour la naissance de sa fille Astrid de Belgique, le choix de rentrer à Bruxelles. Maria Laura voit le jour aux cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé Saint Lambert. À ce moment, Maria Laura n’est "que" la petite-nièce du Roi Baudouin. Elle n’entre pas dans l’ordre de succession au trône car elle descend d’une femme de la famille royale et la loi salique s’applique alors.

Son prénom lui vient d’une sœur aînée décédée de sa grand-mère la Reine Paola (alors princesse de Liège) et de la grand-mère de la Reine Paola qui était une noble belge : Laure Mosselmans du Chesnoy. En 1991, la loi salique est abrogée au profit de l’ordre de primogéniture, à savoir, que le premier enfant né fille ou garçon est l’héritier. Cela s’applique directement sans saut de génération. Après le Roi Baudouin sont donc en ordre de succession le prince Albert, le prince Philippe, la princesse Astrid, Amadeo, Maria Laura et le prince Laurent. Étant la fille d’une princesse de Belgique désormais dynaste, Maria Laura devient aussi princesse de Belgique en plus de son titre d’archiduchesse.

La famille rentre de Suisse et s’installe rue Bréderode dans le quartier de la Porte de Namur dans une maison dépendant du bloc formé par le palais royal de Bruxelles. La princesse est scolarisée en néerlandais au collège Sint Jan Berghmans près de la place de La Chapelle.

En 1993, la mort du Roi Baudouin projette le prince Albert sur le trône, Maria Laura devient donc la petite-fille d’un souverain. Le jour des funérailles du Roi Baudouin, on peut voir Maria Laura âgée de presque 5 ans, se pencher à plusieurs reprises vers la Reine Fabiola pour l’embrasser. Les enfants de la princesse ont toujours été très proches de Baudouin et Fabiola. Jusqu’à son mariage en 1999, le célibat du désormais Roi Philippe est au centre de toutes les conversations. Des sondages donnent une popularité croissante à la princesse Astrid. Ses enfants n’apparaissent publiquement qu’en de rares occasions, lors de séances de photos de famille ou à la fête nationale.

Elle est l’une des demoiselles d’honneur au mariage du Roi Philippe. Dans le livre "Princesse de Belgique" de Brigitte Balfoort, la journaliste revient sur les difficultés de Laura à l’école. Très bonne élève, elle est, en revanche, moquée pour son physique hérité des Habsbourg. Elle termine ses études secondaires au Collège St John de Waterloo en anglais.

Devenue jeune femme, Maria Laura s’intéresse de près à la mode. Ses looks ne passent pas inaperçus comme le choix de ses coiffures. Elle aime porter des tenues vintage de la Reine Paola, de sa mère et de la Reine Fabiola qu’elle adapte avec des accessoires. Après ses secondaires, elle s’installe à Paris où elle étudie à l’Institut national des langues et civilisations orientales. Elle part ensuite huit mois en stage en Chine.

À son retour, elle rejoint son frère Amedeo à Londres où ils partagent un appartement. Maria Laura suit alors les cours de l’École des études orientales et africaines à Londres puis repart en Chine pour une immersion linguistique de huit mois. La princesse, polyglotte, multiplie les stages comme à la représentation permanente de la Belgique aux Nations Unies à New York, puis dans une galerie d’art à Berlin. Elle remet le cap sur la Chine avec un stage d’un an et demi pour le groupe de luxe français LVMH à Shangai.

Rentrée en Europe, elle reprend des études cette fois en sciences politiques à Londres. Avec son nouveau diplôme en poche, la princesse est engagée comme analyste financière auprès de la BERD, la banque européenne de reconstruction et de développement. En 2019, Laura a accompagné à la demande du ministère des Affaires étrangères sa mère en Chine. La princesse Astrid était à la tête d’une mission économique.

Maria Laura aime jouer les mannequins le temps d’une séance de photos comme pour l’objectif de la photographe belge de renom Régine Mahaux. Bien qu’elle conserve son titre de princesse de Belgique, Laura ne pourra le transmettre à ses enfants depuis l’abdication du Roi Albert II. Seuls les descendants en ligne directe du souverain sont princes de Belgique.

Après avoir travaillé pour la BERD, la princesse travaille aujourd’hui pour une organisation philanthropique où elle traite les questions liées au développement durable. Après son mariage avec William Isvy, de nationalité franco-britannique qui travaille dans la finance, le couple continuera à vivre à Londres. La princesse Maria Laura est la parfaire incarnation de l’évolution sociétale pour une princesse : vivre sa vie de manière totalement indépendante financièrement de la Cour.