Les looks colorés d’Elizabeth II : la Reine arc-en-ciel pour le plaisir de ses sujets

Des robes, tailleurs et manteaux aux couleurs vives, des chapeaux aux formes audacieuses, des tons toujours plus audacieux ou joliment pastels. Beaucoup de vert aussi, couleurs de l’espoir. Et toujours cette élégance qui n’appartenait qu’à la Reine. Le style d’Elizabeth II a aussi contribué à faire d’elle l’élément central de la scène publique de la monarchie britannique.

Sa Majesté doit être vue

On le sait depuis 2019 et la parution du livre du biographe Robert Hardman, “Our Queen” : les tenues colorées de la Reine sont soigneusement choisies pour que la sécurité la repère directement : pas de tenues vertes dans un environnement verdoyant par exemple. Mais aussi pour une autre raison. Elizabeth II a toujours voulu mettre en pratique un conseil de sa mère, la Queen Mum : être vue par ses sujets même si elle mesure 1.63 cm, même de loin ! Dont acte avec ces couleurs incroyables: du bleu, rouge, jaune, violet, orangé qui la faisait se démarquer dans tout environnement ou dans un bain de foule.

©AFP

C'est ce que révélait aussi Angela Kelly, son habilleuse devenue sa styliste depuis 2002. " La taille de la couronne et le bord du chapeau sont également pris en compte, car la reine est consciente que les gens voyagent de loin, dans l'espoir de l'apercevoir et qu'il est important que jeunes et plus vieux puissent la voir clairement. Mais la couronne du chapeau ne doit pas être trop haute de sorte que Sa Majesté puisse entrer et sortir d'un véhicule ", écrivait-elle dans son livre "The Other Side of the Coin: The Queen". Et s'il pleuvait, un parapluie transparent la protégeait.

Une robe de mariée extraordinaire

©AFP

Pourtant, au début de son règne, Elizabeth II est plutôt élégamment classique. On l'a pourtant déjà remarqué pour sa magnifique robe de mariée en 1947 avec sa traîne de 4m de long, dessinée par le couturier Norman Hartnell. Celui-ci continuera d'ailleurs des années la confection de ses robes de cour. A partir des années 50, la Reine s’adresse à la maison de couture de Hardy Amies, dont le mandat royal durera jusque 2002 ! C’est lui qui va donner à la monarque sa “fashion touch” unique. Elizabeth II, née en 1926, n’a pourtant pas du tout un rapport fort à la mode. Cela n’est simplement pas de son époque, et elle préfère certainement le combo Barbour-bottes-foulard sur la tête qu'elle porte à Balmoral !

La Reine des couleurs

©AFP

Pour la Reine, une garde-robe doit incarner sa fonction, la majesté y afférent et la nation. Mais cette Queen de terrain qui aura vu ou été vue, en 70 ans de règne par les 2/3 de ses sujets insulaires, entend porter aussi des tenues confortables pour adoucir ses nombreux déplacements. Le créateur anglais honore l’ensemble de ces voeux et contraintes avec des robes manteaux, tailleurs et ensembles classiques aux ton sans concession : jaune canari, vert acidulé, bleu électrique ou encore toutes les déclinaisons de rose, fuschia, violet ! La reine arc-en-ciel est née. Angela Kelly, sa styliste qui reprend la responsabilité du look royal ne changera jamais cette belle originalité qui est aujourd’hui encore si symbolique de la reine d’Angleterre. Lui apportant simplement une touche de modernité, année après année. Et des audaces de plus côté chapeaux et bijoux.

Des anecdotes à la pelle

©AFP

Les anecdotes sur la garde-robe de la reine ne manquent pas. Ainsi son “dressing” occupe tout un étage de Buckingham Palace. Elle porte toujours des gants clairs ou foncés car elle serre beaucoup de mains. Elizabeth II adore la continuité mais pas les dépenses pour rien : elle est fidèle à ses souliers de cuir noir à boucle dorée depuis plus de 50 ans, de même qu’à son sac et son collier aux trois rangées de perles. Enfin, il se dit qu'elle fait toujours lester de plomb l'ourlet de ses robes pour rester digne en toutes circonstances et imperturbable en cas de tempête.

Elle n'aura pourtant pas su garder son masque de calme en 2018, lors d'un défilé de fashion Week à Londres, aux côtés d'Anna Wintour...

©AFP

Le seul endroit où elle se sentait libre de porter ce qu'elle voulait était donc son château de Balmoral. La grande dame y abandonnait son “uniforme” coloré de reine pour un autre : Barbour, gabardine beige, pantalons et solides bottines ou chaussures. Et surtout, un foulard sur la tête !

©AFP

Et, amusant, elle avait un seul rêve qui ne rentrait pas dans le sévère protocole : poser comme un acteur hollywoodien, les mains dans les poches. Un plaisir que lui a organisé lors d’une séance photo sa fidèle styliste, Angela Kelly. Elle y est immortalisée par le photographe de mode, Barry Jeffery. Un cliché que reprendra en cover le magazine Hello exclusive. Tout sourire, à plus de 90 ans dans une robe de tricot, avec un petit déhanché de cow-boy et les mains dans les poches !