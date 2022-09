Comic strip Festival : la Fête de la BD de retour à Bruxelles ce week-end, voici le programme

L’édition 2022 de la Fête de la BD, événement gratuit, se tient encore ces samedi et dimanche à Tour et Taxis

Alors que le Marsupilami fait son Houba Show au CBBD depuis jeudi à l’occasion de ses 70 ans, c’est aussi lui qui, en compagnie de ses petits, est à l’affiche de l’édition 2022 de la Fête de la BD, événement gratuit qui se tient encore ces samedi et dimanche à Tour et Taxis. L’occasion de rencontrer les auteurs vedettes de la BD franco-belge actuelle mais aussi de découvrir d’autres bandes dessinées, comme celles venues de Pologne ou d’Ukraine, les invitées d’honneur de cette édition 2022. Le premier pays présente les travaux de 30 dessinatrices et dessinateurs, tant actuels que ceux ayant travaillé à l’époque communiste voire avant-guerre. L’Ukraine, elle, a connu un développement important de ce médium depuis les années 90 avec de véritables virtuoses au premier rang desquels Igor Baranko. Histoire, science-fiction, fantastique dominaient les sujets, la guerre et l’agression russe contre leur pays en est un nouveau, terrible.

L’Institut Cervantes de Bruxelles met, pour sa part, l’accent sur le travail d’"Injuve" qui a créé voici 24 ans le concours de BF "Certamen de Cómic Injuve" des jeunes créateurs espagnols. Des expos consacrées aux mangas complètent le programme, avec Goldorak en tête d’affiche. Enfin, la création bruxelloise sera mise à l’honneur au travers du travail de Wouter Mannaert et de sa petite héroïne, Yasmina.

> Tour et Taxis, 86C, avenue du Port, 1000 Bruxelles de 10 à 18 h, et CBBD, rue des Sables, 20, 1000 Bruxelles.