Accueil Lifestyle Magazine Au nord-ouest du pays de Galles se trouve Portmeirion : le village du "Prisonnier" Où suis-je ? Au Village ? Qu’est-ce que vous voulez ? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous ? Vous le saurez en temps utile… Nous voulons des renseignements, des renseignements, vous n’en aurez pas ! Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! Philippe Touwaide

Ce lieu de villégiature est composé d’un ensemble d’édifices remarquables construits entre 1925 et 1978 par l’architecte et milliardaire excentrique, Sir Clough Williams-Ellis. Il se situe sur la côte de Snowdonia, dans le Gwynedd, au nord-ouest du pays de Galles, et se caractérise par...