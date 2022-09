Marylin Monroe associée à un sextoy... vive le plaisir au féminin !

Une édition spéciale "Marilyn Monroe" pour un sextoy spécialisé dans le plaisir féminin, voilà qui est épanouissant ! Car Marilyn a toujours fait rêver les hommes comme les femmes. Or, ce sex-symbol incendiaire et fragile ne s'en laissait pourtant pas compter et si elle est une actrice et une femme mondialement connue, elle est désormais reconnue comme une féministe qui a dénoncé (en 1962) les prédateurs sexuels de Hollywood et une femme de pouvoir avant l'heure.

Womanizer a réussi un gros coup de com mais aussi d'empowerment en lançant à la rentrée la campagne "I.Am.Original" qui associe le Womanizer's Classic 2, l'un des plus vendus de la célèbre marque de plaisir au féminin, et l'image de ce monstre sacré !

L'édition spéciale de ce vraiment joli joujou pour adultes à la technologie "Pleasure Air" (qui stimule les terminaisons nerveuses sensibles du clitoris grâce à des ondes d'air) se présente en quatre couleurs. Nouvelles et très fifties : marbre blanc, marbre noir, menthe et rouge vif. Il s'offre surtout dans un boîtier collector arborant pour chacun des quatre tons une super photographie emblématique de Marilyn.

Johanna Rief, responsable de l'Autonomisation sexuelle chez Womanizer est ravie de la collab : "Nous avons directement pensé à Marilyn Monroe comme une véritable originale qui a inspiré et continue d'inspirer les femmes à travers le monde. Notre édition spéciale lui rend hommage et est conçue et positionnée pour permettre à toutes les personnes du monde entier de briser les stéréotypes."

Un exemple convaincant

©2013 J. Greene

Chez Authentic Brands Group (ABG), la marque propriétaire du nom Marilyn Monroe, on se dit enthousiasmé que Marilyn, "exemple convaincant d'une femme forte qui a tracé sa propre voie bien avant qu'Hollywood n'accepte les femmes puissantes, serve de modèle aux femmes pour célébrer leur corps et être à l'aise avec qui elles sont", souligne Dana Carpenter d'ABG.

En tous les cas, les tabous qui concernaient la masturbation féminine ont de plus en plus du plomb dans l'aile et il faut dire que cette marque y contribue activement. On peut même dire que la campagne #IMasturbate avec Lily Allen et son Womanizer rose vif y a donné un coup d'accélérateur ! Le Classic 2 est plus puissant encore, avec 10 niveaux d'intensité et une technologie "Afterglow" qui permet de terminer un orgasme intense par des ondes dégressives et douces. De quoi donner envie de se vanter de posséder un "Marilyn" !

L'édition spéciale Womanizer Marilyn Monroe (129€) est disponible sur Womanizer.com et Lovehoney.com

©2013 J. Greene