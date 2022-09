Qui est Angela Kelly, la fidèle amie d’Elizabeth II ?

Au fil des ans, les décès se sont multipliés parmi ses proches. Une fidèle amie est restée à ses côtés jusqu’au dernier jour : Angela Kelly. Née à Liverpool en 1957, elle fut engagée en 2002 en tant qu’habilleuse de la reine. Elle a rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir son assistante personnelle, habilleuse principale et styliste. Ces dernières années, Angela Kelly gérait toute la partie mode et accessoires pour les sorties de la reine. Elle avait clairement donné un coup de jeune à la garde-robe royale qui suscitait toujours l’admiration dans le choix des couleurs. C’est Angela Kelly qui veillait aussi aux bijoux de la souveraine pour les coordonner au mieux avec ses tenues.

En 2018, elle était avec la reine lorsque celle-ci assista à un défilé lors de la Fashion Week à Londres à côté de la papesse de la mode Anna Wintour, tout un privilège. Force est de constater qu’Angela Kelly, toujours discrète, avait réussi à nouer une vraie relation d’amitié, de confiance et de proximité avec la reine. Elle avait ainsi pu publier trois livres sur Elizabeth II où l’on découvrait que la souveraine prenait plaisir à imiter les accents des personnalités.

Pendant le confinement, Angela fit partie de la bulle à Windsor. Après la mort du duc d’Edimbourg, elle fut au plus près de la reine et ce jusqu’à sa mort. Angela Kelly logeait dans une demeure de fonction sur le domaine de Windsor. Elizabeth a veillé à ce que son amie puisse continuer à y vivre après sa mort. Un geste rare qui témoigne de leur grande amitié. Angela Kelly prépare un nouvel ouvrage sur Elizabeth II, sur lequel la souveraine avait marqué son accord. Un ouvrage qui devrait montrer la facette plus intime d’une souveraine de légende.