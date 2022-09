La Reine Camilla, cousine lointaine de... Céline Dion, Madonna et Beyoncé !

Funny isnt'it ? La reine consort Camilla partage des aïeuls avec les "queens" Madonna et Beyonce, de même qu'avec Kit Harington, de Games of Thrones !

La généalogie de Camilla Parker-Bowles, aristocrate britannique bien née, est fournie et connue. Mais à l'instant où elle est devenue Reine consort, l'arbre des ancêtres de l'épouse du roi Charles III est devenu encore plus intéressant pour les généalogistes !

MyHeritage.fr, l'une des principales sociétés online travaillant sur les ascendances des familles comme sur les tests ADN possède 18.5 milliards de documents historiques numérisés concernant le monde entier. Et des algorithmes surpuissants qui peuvent pénétrer loin dans les archives et mettre à jour des pépites pour tout un chacun. Et donc pour Camilla...

"Dès que l'accession au trône du prince Charles et de Camilla a été confirmée, nous nous sommes lancés dans une enquête sur ses ancêtres. Car on trouve toujours des choses intéressantes que l'on soit célèbres ou non d'ailleurs !", explique Marie Cappart, Country Manager pour la Belgique et généalogiste de MyHeritage.fr. Experte de la british famille royale, elle a construit un arbre généalogique époustouflant en s'intéressant de plus près aux différentes branches du prestigieux arbre. Pour trouver des tas d'informations intéressantes et amusantes aussi.

Un "grand-père" très proche de la reine Victoria !

©MyHeritage.fr

D'abord, on a pu mettre à jour qu'un des arrière-arrière-arrière-grand-pères de la reine Camilla avait participé à la rénovation du fameux balcon où apparaît la famille britannique au palais de Buckingham", s'enthousiame Marie Cappart. Thomas Cubitt, l'un des principaux architectes de Londres qui a activement participé à l'aménagement urbain de la capitale.

Clin d'œil : à l'époque (dans les années 1800) il comptait parmi les tout proches du couple royal Albert et Victoria ! "Il a aussi travaillé à la construction de la fameuse aile Est qui porte le balcon royal." Une belle ironie du sort : la nouvelle Reine consort y saluera la foule de ses sujets régulièrement. Et pour celle que les Britanniques vouèrent aux gémonies pendant des années, voici une petite revanche en la personne de son illustre aïeul !

Camilla pop n'roll

Depuis quelque temps, Camilla, pour son bonheur, est enfin reconnue pour son intégrité, sa douceur et sa discrétion. Mais dans son sang coule peut-être aussi un peu de "pop" puisque l'équipe de MyHeritage a validé dans le cousinage de la reine consort la présence de superstars : Céline Dion, Madonna, Hugh Grant, Kit Harington et même Queen B... la reine Beyonce !

L'ancêtre commun qu'elle partage avec l'acteur de Games of Thrones est britannique et appartient à la 9e génération ascendante (Mr Kit descend d'une famille aristocratique). Mais les aïeuls qui unissent de très loin toutes les stars féminines et Camilla viennent du Canada ! L'algorithme chercheur a pu mettre en avant qu'un émigrant français au Québec apparaissait dans l'arbre généalogique de Céline Dion, mais aussi dans celui de l'épouse de Charles. Encore plus amusant : ce même aïeul franco-québécois est présent dans l'arbre généalogique de Madonna. Les deux chanteuses sont donc lointaines cousines (non germaines) ! Enfin Camilla partage une aïeule canadienne avec Beyonce "Cela paraît loin puisque cela remonte à des centaines d'années, mais... à l'échelle de l'univers, c'est assez proche", sourit Marie Cappart qui a des tonnes d'anecdotes à raconter et explique qu'à travers MyHeritage, n'importe quelle personne se découvrira une parenté intéressante grâce à ce fameux moteur de recherche.

Quant au roi Charles III, il est cousin de 10e rang avec l'acteur Hugh Grant !