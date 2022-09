Accueil Lifestyle Magazine Les liens entre les familles royales belge et britannique Au fil des ans, les liens entre les deux monarchies sont devenus plus amicaux que familiaux. Régine Salens ©BELGA

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont adressé un message très affectueux au roi Charles III et à la famille royale britannique suite au décès de la reine Elizabeth II, se souvenant de leurs différentes et chaleureuses rencontres....