Week-end anniversaire pour les 125 ans de la naissance de Paul Delvaux

Le musée consacré à l’œuvre artistique du célèbre peintre postimpressionniste, expressionniste puis surréaliste belge Paul Delvaux est abrité dans la maisonnette de pêcheur idyllique Het Vlierhof à l’intérieur des terres, dans un paisible quartier de Saint-Idesbald, dans la rue… Delvaux.

Ce musée inauguré en 1982 du vivant de l’artiste sous l’impulsion de son neveu Charles Van Deun, offre sur une surface d’exposition de plus de 1 000 m² un bel aperçu de sa carrière, de ses humeurs, et de l’évolution de son art. Le visiteur parcourt la vie de Paul Delvaux, son œuvre, ses goûts, ses impressions, ses passions, d’une façon chronologique très détaillée, sur base de commentaires éclairés et judicieux, dans un parcours de visite parfaitement mis en scène.

Nulle part ailleurs tant de toiles, dessins, esquisses, estampes et objets personnels de ce peintre surréaliste mondialement réputé n’ont été rassemblés. Une collection unique illustrant la vie et l’évolution de Delvaux est à découvrir dans des locaux particulièrement bien construits et imaginés, en sous-sol sous la rue et le parking, accueillants et adaptés à la découverte de la longue carrière de l’artiste, ses débuts, sa métamorphose et son admiration pour la "Femme", ultime objet de son désir mélancolique, sans oublier sa passion pour les trains, les gares, les Temples, l’architecture gréco-romaine et les squelettes.

Au crépuscule de sa carrière, le peintre a légué une partie de son patrimoine à la Fondation qui porte son nom afin qu’elle le protège et veille à son prolongement. Le monde de Delvaux est si personnel qu’il est immédiatement identifiable, prenant racine dans un univers intriguant, intemporel, échappant aux modes éphémères : la concrétisation peinte de songes issus de son monde intime.

Les différentes maquettes réalisées à la demande de l'artiste aussi témoignent de sa passion, depuis sa plus tendre enfance, pour les trams, les gares et les trains ; lui qui fut honoré en octobre 1984 du titre de chef de gare honoraire de la Ville de Louvain-la-Neuve.

Longtemps citoyen de Watermael-Boitsfort, il avait décidé en juillet 1984 de s’installer à Furnes, dans une maison donnant accès direct au parc municipal. C’est à Furnes qu’il repose en paix depuis le 20 juillet 1994, aux côtés de sa seconde épouse, Anne-Marie De Martelaere.

Nocturnes spéciales au Musée

Paul Delvaux appréciait particulièrement la tombée du jour… ce moment où les lumières des réverbères s’allument et l’ambiance se métamorphose…. Immergez-vous dans son œuvre durant cet espace-temps si singulier lors de deux nocturnes exceptionnelles d’accès au Musée le vendredi 23 septembre et le samedi 24 septembre entre 17 h 30 et 21 h 30.

Le samedi 24 septembre, des visites individuelles seront organisées avec des guides ayant à cœur de poursuivre l’idée chère à Paul Delvaux de partager son art avec le plus grand nombre.

Si vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous sans tarder via www.delvauxmuseum.be/v2/index.php/fr/expo/event-anniversaire

Pour célébrer le peintre en musique, un concert de bayan, instrument à vent associé à l’accordéon, aura lieu le dimanche 25 septembre à 17 h 00, grand amateur de musique classique, Paul Delvaux avait appris le piano mais aussi l’accordéon.

Pour l’occasion, la musicienne de renommée internationale, An Raskin se produira lors d’un moment aux sonorités inoubliables dans le cadre enchanteur du musée.