Sir Clive Alderton , l’éminence grise du Roi Charles III

Nouveau roi, nouveau règne et nouvel entourage. Le secrétaire particulier de la reine Elizabeth II, Sir Edward Young, laisse la place à Sir Clive Alderton, le grand homme de confiance du nouveau monarque et de la reine Camilla. Sir Alderton, âgé de 55 ans, n’a pas un cursus universitaire à son actif. Il est décrit comme un homme de confiance, loyal, bûcheur et qui a gravi par lui-même les différents échelons tout au long d’un parcours commencé en 1986 au ministère des Affaires étrangères. Il a été en poste diplomatique à Bruxelles, en France, à Singapour, au Maroc et en Pologne. Il est entré au service du prince Charles en 2006.

Le journal The Times évoque ses proches qui le définissent comme l'une des personnes les plus intelligentes jamais côtoyées. On le surnomme aussi "L'homme à la hache" pour sa faculté à annoncer les mauvaises nouvelles. Lorsque Meghan Markle avait dénoncé le racisme dont elle aurait été victime à la Cour, Sir Alderton avait répliqué que les souvenirs pouvaient parfois varier selon les uns et les autres.

Doté, dit-on, d’une fine intelligence et d’un humour de bon aloi, il occupe LA place stratégique dans l’organisation de la Cour, étant le lien de communication entre le roi et le gouvernement, le roi et les institutions telles l’Église, l’Armée et les différentes organisations caritatives parrainées par la famille royale.