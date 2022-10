"Trop cher", "Impayable" : Le prix de "Harry Potter : A Forbidden Forest Experience" fait grincer des dents

Après avoir été couronnée de succès au Royaume-Uni, où elle est installée pour la deuxième année consécutive, et après un lancement prometteur aux Etats-Unis, Harry Potter : A Forbidden Forest Experience (traduisez :L'expérience "Harry Potter : La forêt interdite", créée par Warner Bros. Themed Entertainment, débarque chez nous. Dès le 5 novembre prochain, les fans de Harry Potter et des Animaux Fantastiques pourront se rendre au château de Groenenberg, à 30 minutes de Bruxelles, pour une plongée dans l'univers imaginé par J.K. Rowling. Jeux de lumières, décors spectaculaires et créatures magiques tels que centaures ou hippogriffes, tout a été recréé pour que l'immersion soit totale.

Si les fans de la saga fantastique sont ravis de l'arrivée de cette expérience située non loin de la capitale, le prix de cette promenade dans les bois fait un peu tiquer. Ouverte depuis début septembre, la billetterie propose des tickets aux prix qui en ont découragé certains. Comptez, en effet, 55 euros par adulte, 40 euros par enfant et 45 euros par personne pour une famille de minimum trois personnes et maximum deux adultes. Bref, si maman et papa veulent faire découvrir le monde du célèbre jeune sorcier à leur progéniture, ils frôlent vite les 150 euros… Un budget conséquent pour une balade d'une heure à une heure et trente minutes en forêt. Ajoutez à cela une boisson, un casse-croûte et l'achat d'un petit souvenir officiel estampillé Harry Potterou Les Animaux Fantastiques. Le prix grimpe encore.

Sur les réseaux sociaux, le public ne cache pas son mécontentement. "Très déplacé comme prix", "trop cher", "prix exagéré", "tu rajoutes quelques euros et tu vas à Disney", "j'adore le monde d'Harry Potter mais payer 50 euros par adulte pour promener dans un parc à Bruxelles, ça fait cher", "impayable", font partie des commentaires que l'on peut lire depuis l'ouverture de la billetterie en ligne.

A titre de comparaison, le prix d'un ticket pour Lanterna Magica, qui prendra place du 21 octobre au 11 décembre au Château de La Hulpe, frôle les 20 euros par adulte, soit moins de la moitié du prix de Harry Potter: A Forbidden Forest Experience. Celui pour assister au chaud et assis à une représentation de Disney on Ice varie, lui, de 39 à 47 euros.