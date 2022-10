Cette boutique-atelier de Frameries où les meubles reprennent vie

A "L'Artisanat au goût du jour", Katty Laurent relooke et customise meubles et fauteuils avec idée, goût et raffinement. Quand on a suivi tout un cursus d’études artistiques, il faut vivre de sa passion, croire en ses idées, ses projets de décoration, d’art et d’ambiance : c’est tout ce qui anime avec enthousiasme Katty Laurent dans sa boutique “L’Artisanat au goût du jour”, boutique installée au centre de Frameries.