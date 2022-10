Château Courban : Bienvenue dans votre bulle

Entre Champagne et Bourgogne, la famille Vandendriessche a transformé ce lieu de famille en hôtel accueillant. Vous connaissez l’amour des Belges pour la Champagne. Nous sommes nombreux à effectuer un saut de puce régulièrement de l’autre côté de la frontière. Pour le pétillant produit qui fait la réputation de la région à travers la planète que pour profiter de ses paysages bucoliques et apaisants. Si Reims, Epernay et Troyes monopolisent l’attention des touristes, il y a de multiples pépites où s’arrêter pour boire un verre (Haut-villers, par exemple, la patrie de Dom Perignon), manger un bout ou carrément effectuer une halte à la fois réparatrice et dépaysante. Nous avons poussé notre curiosité jusqu’à la pointe extrême de la région. Celle qui flirte avec la Bourgogne voisine. À quelques kilomètres du village de Colombey-les-Deux-Églises (qui mérite d’ailleurs de s’y arrêter) rendu célèbre par le Général de Gaulle, le Château de Courban se calfeutre au cœur d’un petit village paisible.