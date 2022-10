Escapade belge: un bol d’air à Oisefagne

Situé à Fauvillers, ce domaine forestier propose une balade didactique à la découverte de la faune et de la flore. Au cœur de la forêt d’Anlier, le village de Fauvillers est le bourg le plus important du Parc naturel de la Haute-Sûre. Premier site touristique de la commune, le Domaine d’Oisefagne, situé plus précisément à Hotte, a pour but de valoriser l’attractivité de la forêt. Tout au long d’une balade d’environ trois kilomètres, les promeneurs peuvent découvrir la faune et la flore de manière ludique et pédagogique, ce qui se traduit par la présence de plaines de jeux et d’un espace de convivialité.