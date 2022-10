Accueil Lifestyle Magazine Les arcs et les flèches pour vous toucher en plein cœur Quittez, le temps d'une semaine, le métro, boulot, dodo pour un dépaysement total en Savoie. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©SHUTTERSTOCK

Tous les passionnés de la montagne revêtue de son habit d’hiver vous le diront, la première chose qu’ils recherchent en arrivant en altitude, c’est le dépaysement. Cette sensation unique de se retrouver hors du temps et de pouvoir oublier, l’espace d’une semaine, une vie, souvent, stressante. Avec ses stations (1600, 1800, 1950 et 2000) piétonnes et donc interdites aux voitures, vous trouverez aux Arcs tous les ingrédients pour prendre rapidement du plaisir et vous ressourcer. Idéalement installé dans la vallée de la Haute-Tarentaise en Savoie avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc, le domaine offre un cadre tout simplement magnifique. Et grâce à ses cinq sites perchés à des altitudes différentes, chacun y trouvera son bonheur. À 840 mètres, Bourg Saint Maurice, la petite ville de montagne où les locations sont souvent moins chères, représente un camp...