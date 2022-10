Porter un slibard pour défendre les océans au jour le jour : le challenge d'une petite société belge de sous-vêtements

Le Slibard s’associe à Sea Shepherd pour son nouveau modèle et incite les consommateurs à modifier concrètement leurs habitudes. Il n'y a plus qu'à précommander pour sauver les océans...

On connaissait Le Slibard pour ses boxers et caleçons aux motifs animaux qui soutenaient activement la biodiversité et l'environnement. La petite marque belge écoresponsable a en effet depuis ses débuts un vrai projet sociétal et reverse 15% de ses bénéfices à des associations agissant pour la protection des abeilles, des ours polaires, des gorilles...

Depuis peu, Le Slibard s'est associé à Sea Sepherd, l'ONG mondiale de défense des océans. Mais en plus d'imaginer un modèle boxer en micro-modal (fabriqué au Portugal), imprimé de petits ailerons de requin, les fondateurs Gauthier Lagaé et Guillaume de Jamblinne ont voulu aller résolument plus loin. L'objectif cette fois, c'est de faire prendre conscience à chacun de la catastrophe écologique de la surpêche. Et pour ça, ils veulent conscientiser mais aussi faire passer le consommateur et client à l'action, de façon ludique. Ce modèle est d'ailleurs le premier d'une nouvelle collection "Challenge" qui propose pour son lancement le "No Fish Day". Il sera suivi d’une quinzaine de modèles, comme le Compliment Day, Free Social Media Day, ou encore le Sex Day !

Le consommateur devient un acteur du changement... en slip

« Aujourd'hui la première menace qui pèse sur l'océan est la surpêche. Choisir ce que l'on met dans notre assiette est le plus gros impact que nous ayons sur l'océan ; choisir de ne pas manger de poisson représente une vraie alternative à la destruction des océans » explique Christelle Mot, militante de Sea Shepherd. « Nous avons été séduits par ce projet insolite et décalé qui engage à des changements de comportements de consommation essentiels »

« Chaque année, 300 000 baleines, dauphins et requins sont capturés accidentellement et meurent dans les filets de pêche », rappelle Gauthier Lagae. « Notre ambition avec ce premier partenariat est d'aider les consommateurs à changer positivement leurs habitudes de manière concrète et ludique. » Le matin, le caleçon ou boxer Slibard rappellera le challenge et la menace qui pèse sur les océans à chaque homme qui le porte. Et oui, ne pas manger de poisson de façon consciente au moins un jour par semaine peut doucement changer la donne !

Il faut dire qu'en quelques années, le monde a doublé sa consommation de poisson. "On ne s'en rend pas compte mais il y a du thon dans les salades, on mange de plus en plus de poke bowls, etc.Combiné à l'augmentation de notre population, nous exerçons une très forte pression sur nos océans", souligne Gauthier.

Le boxer No Fish Day aux motifs d'ailerons de requins est disponible en précommande au prix de 23 euros (au lieu de 29€) sur le site Internet du Slibard. Un système qui optimise les quantités produites afin d'éviter le gaspillage de stock et de proposer des boxers haut de gamme à prix doux.

Le site internet du Slibard permet de suivre l'évolution du projet en direct, grâce au nombre de boxers vendus.

