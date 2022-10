Comment occuper vos enfants durant le congé de Toussaint grâce à Marmaille&Co

Marmaille&Co, c’est ce réseau d’une trentaine de musées qui organise des activités pour les enfants lors des différents congés. Le prochain congé d’automne comprendra deux semaines au lieu d’une, ce qui n’a pas manqué de poser pas mal de problèmes à des parents soucieux d’occuper leur progéniture au mieux. Ces musées proposeront donc aux petits et aux grands de frissonner de plaisir, ou simplement de célébrer l’automne.

Halloween sera évidemment l’occasion de nombreuses activités. Petit tour d’horizon :

- La maison du Patrimoine médiéval mosan, à Bouvignes, proposera le 26/10 une déambulation nocturne dans les salles peuplées de sorcières, fantômes et autres monstres.

- Le vendredi 28, de 17 h 30 à 19 h 30, une balade animée familiale animera la villa gallo-romaine de Malagne, à la rencontre des habitants qui peuplaient les lieux au IIIe siècle.

- Vannerie, cuisine, création de lampions, balades contées en forêt vous attendent du 24 au 27/10 à 14 h 30 à l'Écomusée du Viroin qui organisera la semaine suivante (3, 4 et 5/11, de 9 à 16 h) un stage d'orientation pour les 6-12 ans.

- Le 29/10, vous découvrirez le Musée de la Fraise à Wépion à l'aide d'une lampe de poche. Vieux film d'horreur muet, maquillages et jus de sang… au programme.

- Le 26/10 à 17 h, le Dernier QG de Napoléon, à Genappe, proposera une animation, "Il était une fois…", à vivre en famille.

- Du 24/10 au 4/11, vous plongerez 20 000 lieues sous les mers au Musée de l'Eau et de la Fontaine, à Ottignies.

- À Ath, du 26 au 28/10, l'Espace Gallo-romain proposera un stage de théâtre.

- Le musée du Marbre à Rance, vous invite à frissonner sur le parcours de l'étrange, de 13 à 15 h.

- Du 24 au 28 octobre, le Mill et le Musée de la Mine et du Développement Durable du Bois-du Luc collaboreront à nouveau pour proposer une semaine ludique, artistique, créative, nature et gourmande qui fera… presque peur. Tandis que le 28, dès 18 h 30, il s'agira d'aider le directeur de la mine à résoudre le meurtre du porion du Bois-du-Luc.

Les autres musées du réseau Marmaille&Co sont BELVue, le CBBD, TrainWorld et le Musée de la Banque nationale à Bruxelles, Le musée des Celtes et Piconrue, dans le Luxembourg, l’Aquarium-muséum, le Préhistomuseum, le musée des Transports en commun, le musée de la Lessive, la Fabrik et le château de Jehay en province de LIège, Mariemont, Keramis, le musée du Verre, le Bois du Cazier, le Macs, le CID, le château de Seneffe en Hainaut, le SAN, le musée Rops, le Delta, la citadelle de Namur, Computer-In et l’Espace Arthur Masson dans le Namurois.

Attention, de nombreuses activités payantes sont organisées via réservation obligatoire.