Les 10 ans de mariage de Guillaume et Stéphanie de Luxembourg

Quelques jours après l’annonce par la Cour de l’attente d’une seconde naissance pour le mois d’avril 2023, le couple princier célèbre ses noces d’étain, soit dix ans de mariage.

C’est le 26 avril 2012 au château de Berg que la comtesse Stéphanie de Lannoy est présentée à la presse à l’occasion de ses fiançailles avec le grand-duc héritier Guillaume. D’emblée, la jeune femme semble très assurée et affiche un parfait aplomb lors des questions.

Stéphanie sera un jour la deuxième grande-duchesse à avoir des origines belges, après la grand-mère de son époux la princesse Joséphine-Charlotte, fille de Léopold III et Astrid.

La comtesse Stéphanie est la fille cadette du comte de Lannoy et d’Alix della Faille de Leverghem et la 8ème de cette grande fratrie. Elle a grandi dans la propriété familiale à Anvaing dans le Hainaut. Elle a suivi sa scolarité à Renaix puis à la Vierge Fidèle à Bruxelles. Elle a ensuite complété ses études par une année à Moscou où, en plus des cours de russe et de littérature, elle a approfondi sa pratique du violon. Stéphanie est diplômée en philologie germanique de l’Université catholique de Louvain. Elle parle couramment en plus du français, l’anglais, le Luxembourgeois et l’allemand.

Deux mois avant son mariage, la comtesse Stéphanie a la douleur de perdre sa mère de manière inopinée. Elle affiche cependant le jour venu une grande force mentale après l’émouvant hommage qui est rendu à la défunte au commencement de la cérémonie. Tout le Gotha se presse à Luxembourg pour deux jours de fête. Stéphanie, conseillée par sa belle-mère la grande-duchesse Maria Teresa, a confié la création de sa robe au couturier libanais et ami de la famille grand-ducale Elie Saab.

Les jeunes mariés annoncent vouloir attendre 3-4 ans avant de fonder une famille, le temps aussi pour la princesse de se familiariser à sa nouvelle vie, mieux connaître son pays d’adoption, apprendre la langue, se tisser un réseau d’amis au Luxembourg et définir ses centres d’intérêt. La charmante personnalité de Stéphanie de Luxembourg ne tarde pas à lui faire nouer des relations proches avec la famille royale belge qui est cousine avec celle du grand-duché. Le grand-duc héritier Guillaume est d’ailleurs le parrain du prince Emmanuel. La reine Fabiola et la reine Mathilde ont tout de suite sympathisé avec Stéphanie, l’accompagnant lors des funérailles de sa mère.

Si le grand-duc héritier est porté vers les matières économiques et le social, la grande-duchesse héritière est devenue la "princesse des arts". Son cursus a, entre temps, été étoffé par une formation en Histoire de l’Art au Sotheby’s Institute à Londres pendant l’année sabbatique que le couple prit en 2018-2019. Stéphanie de Luxembourg est très impliquée au sein de l’association "Les Amis des Musées d’art et d’histoire du Luxembourg" et elle est aussi présidente d’honneur de la "Fondation Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean". Avec le prince Guillaume, elle s’est fortement investie pour que le grand public connaisse mieux l’artisanat local.

En 2019, après sept ans de mariage, le couple a le grand bonheur d’annoncer qu’il attend un heureux événement. La naissance du prince Charles le 10 mai 2020 comble toute la famille. Depuis, le petit prince véritable coqueluche nationale, accompagnant régulièrement ses parents lors d’activités adaptées comme la visite d’une foire, d’une réserve naturelle mais aussi dans le tour des maisons de repos qu’a entrepris le couple héritier. Charles se montre toujours éveillé, curieux et intéressé. La famille qui vit au château de Fischbach accueillera donc un nouveau membre en avril prochain.