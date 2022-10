Anti-gaspi : 11 chouettes recettes pour utiliser les fonds de bouteilles de lait

Le lait a toujours et encore sa place dans les cuisines, des petits déj’ du matin à la purée du soir, on s’en sert ! Mais parfois, la bouteille traîne un peu, ouverte, au frigo et on est vite enclins à en jeter le reste pour ne pas risquer de tomber malade.

Une bouteille de lait ouverte se conserve sans problème au réfrigérateur à 4°C maximum (dans la partie la plus froide du réfrigérateur) pendant 48h. Et surtout, prenez l'habitude de la ranger directement au réfrigérateur après utilisation, cela permettra une meilleure conservation.

Si on flirte avec la fin de ces 48h, il n’y a plus qu’à agir et utiliser ce lait pour des préparations originales qu'on a choisi en tout cas réconfortantes

