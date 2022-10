Les années 90, la boum de la nostalgie

Mode, télé, musique, pop culture… La folie des nineties ne s’essouffle pas. Serions-nous tous tombés dans une machine à remonter le temps ? Entre nostalgie et marketing, cette décennie de la transition a-t-elle quelque chose de plus que les autres ?

Vous aussi vous avez gravé des CD, dansé le Mia et volé les piles de la télécommande pour les mettre dans un walkman et écouter le single de Nirvana ? Bienvenue dans la Vallée de Dana, à l’époque où Britney faisait la loi, où Denver était notre ami et bien plus encore, où on traînait en salopette devant Hélène et les Garçons, les Sopranos ou Bla-Bla, mangeant des Pitch et des colliers bonbons une Game Boy à la main. Enfilez votre plus beau K-way, pluie de nostalgie à l’horizon !

Les années 90 sont partout : les bandanas, sacs banane et jeans n'ont jamais été si tendances. Les Backstreet Boys, Britney Spears et Spice Girls repartent en tournée. À la télé, Maman j'ai raté l'avion, Space Jam, MacGyver, Charmed ou encore Beverly Hills ont droit à leur reboot, tout comme Denver, Dora, Inspecteur Gadget et les Tortues Ninjas. Les soirées Nineties cartonnent dans tout le pays. Serions-nous coincés dans une machine à remonter le temps ?

Une décennie de la transition

"C'est une décennie du début et de la fin, le passage déchiré d'un esprit nouveau entre deux mondes opposés que furent les années 80, terminées par la chute du mur de Berlin, et le 3e millénaire commencé par l'effondrement des tours jumelles à New York, explique François Cusset, historien, professeur et chercheur français, coauteur du livre "Une histoire (critique) des années 1990". C'est une décennie coincée entre l'effondrement de symboles, pleine de contradictions, surtout vécue comme un compte à rebours, vers la fin du monde avec l'an 2000 ; en même temps plein de nouvelles choses apparaissaient. C'est la décennie de la transition, de ruptures, de paradoxes."

Elle le sera aussi au niveau culturel. "Ça explose dans tous les sens. On voit arriver l'apogée à la fois de la culture de masse et d'une contre-culture très forte. On commence à recycler les codes du passé, que ce soit en musique, en mode, en télévision… On fait du neuf avec du vieux, et en même temps, on voit une forte volonté de création et de rupture avec le passé."

Nostalgie marketing

Les nineties seraient-elles donc éternelles car plus spéciales que les autres ? Pour François Cusset, ce flash-back collectif est surtout une invention marketing. "Certes, c'est une décennie marquante. Mais la nostalgie est devenue la stratégie marketing dominante. On ressert à la génération qui domine le marché, les 25-45 ans, le décor de son enfance pour la rassurer, dans un monde ou tout va trop vite. Dans les années 2000, c'était le retour des années 80. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une énorme machine à billets qui cartonne, née avec les années 90. Avant, les générations envoyaient balader l'ancien, voulaient du neuf. Aujourd'hui, on est tombé dans un capitalisme infantile qui recycle, qui vend du temps d'attention, cultive la nostalgie et incite à la régression vers le ludique et l'enfance pour consommer. On remixe dès lors l'ancien. Mais on s'en inspire aussi pour créer du neuf, et c'est une source de réconfort. Tout n'est pas négatif." Ouch. Nos cœurs de "90s kids" éternels en prennent un coup, il faut appeler Capitaine Planète ou Buffy à la rescousse. Sur ce, on retourne devant un épisode de Friends en dansant la Macarena. Hey !

©shutterstock

Un Boom technologique

Les années 90 sont aussi celles de la révolution technologique, avec l’apparition d’Internet, des ordinateurs et des téléphones portables qui ont bouleversé notre société

La décennie marque un tournant majeur dans notre société de consommation : les ordinateurs et Internet débarquent, les GSM font leur apparition… "C'est surtout symbolique, explique François Cusset. C'est une période pionnière dans les styles esthétiques et dans les équipements techniques, mais à l'époque, ça n'a pas été la révolution. À l'aube de l'an 2000, le taux de connexion à Internet est encore faible, on en est encore au début, aux premiers e-mails, journaux en ligne, au téléchargement laborieux… Techniquement, on reste limités, il faut un fournisseur, un modem, tout est très lent. Mais c'est une décennie charnière au niveau technologique, qui va préparer le terrain pour les années 2000, où tout va véritablement basculer, avec l'apparition du téléchargement et des réseaux sociaux."

Une contre-culture forte pleine de contradictions

Ce boom technologique s'illustre encore par une contre-culture forte pleine de contradictions, une volonté de rupture propre à la décennie. "Il est emmené par une génération de pionniers, de 'geeks'aux esprits libres et novateurs qui dessinent un Internet minoritaire mais bien plus rebelle et original que l'Internet grand public des années 2000 avec Google et les réseaux sociaux. L'Internet des années 90 est ancestral techniquement et utilisé par une minorité, mais ultrariche niveau contenu : on veut changer le monde."

En même temps, les équipements se mettent en place mais ne sont pas encore un outil de masse. "Mais cela crée un effet d'annonce. C'est pareil pour les téléphones mobiles ; les appareils sont chers, compliqués, et restent archaïques." Les années 90 sont donc celles non pas de la révolution, mais de l'équipement, des technologies et des infrastructures. "On prépare le terrain pour une révolution technologique, qui sera aussi économique et culturelle, qui aura lieu à l'aube des années 2000."

Trois révolutions

Les années 90 sont le terreau d’une révolution technologique qui bouleversera le monde à l’aube de l’an 2000. Trois technologies y naissent et vont tout changer

©D.R.

Le World Wide Web

De toutes les révolutions technologiques, c’est l’une de celles qui auront le plus marqué l’histoire. Le World Wide Web, célèbre “www”, naît en 1990 et est un système d’organisation de l’information. À ne pas confondre avec l’Internet (qui est l’infrastructure) ! On accède dès lors à de nombreux systèmes d’exploitation et à une multitude d’informations très vite.

©D.R.

Les SMS

Les téléphones portables en sont à leurs balbutiements quand soudain naît, en 1992, le premier message texte SMS, pour "Short Message Service" (service de message court) grâce à l'ingénieur britannique Neil Papworth. Le contenu du premier texto de l'histoire ? "Merry Christmas." Aujourd'hui, le SMS s'essouffle, remplacé par les messages via les réseaux sociaux.

©AFP

Google

Durant les premières années du Web, les premiers moteurs de recherche voient le jour et se livrent une guerre sans pitié. Mais c’était avant 1998, quand Google est arrivé avec son algorithme qui hiérarchise les informations avec beaucoup plus de pertinence et de simplicité, une page d’accueil simple et pas de publicité. Google est utilisé par 90 % des utilisateurs.

La Pop culture,de la Télé à la mode

©PHOTONEWS/ capital pictures

Vous étiez plutôt Prince de Bel Air, Beverly Hills, Dawson, Buffy ou Friends ? Âge d'or de la TV, les 90's sont marquées par l'explosion du câble et du satellite, de milliers de chaînes et donc de séries télé et dessins animés plus grand public. "On passe des séries de papa comme Dallas a un nouveau type plus créatif, second degré, jeune… C'est la dernière décennie de la TV, où elle impactera le plus nos vies. Après, elle décline au profit du streaming." De nombreuses séries et films des 90's réapparaissent aujourd'hui sur les plateformes, en version originale ou en reboot, il n'y a que ça !

Cinéma

Le cinéma voit aussi venir une culture de masse propre à la TV. "C'est le déclin des grands blockbusters d'avant, un mélange de grands succès commerciaux et de contre-courant. L'industrie de l'image arrive à son point d'incandescence, c'est la décennie du visuel, du son, des nouvelles technologies. Tout explose." De la révolution du thriller Le silence des agneaux à celle de l'image de synthèse avec Jurassic Park en passant par les films culte comme Thelma et Louise, Forrest Gump, Pulp Fiction, Titanic ou Matrix, les années 90 voient aussi des icônes comme Tarantino, Burton ou Fincher émerger. Pour les petits, cette dernière décennie d'une enfance sans smartphones et ordinateurs fut bercée par Dora, le Bus Magique, Franklin, les Razmokets, Tom Sawyer, Olive&Tom, les Télétubbies ou encore Denver, qui font d'ailleurs partie des nombreux dessins animés recyclés (massacrés) récemment.

Jeans, sportswear et icônes mode

L’avènement de la TV fera pleuvoir son lot d’icônes mode : les survets colorés et les baskets de Will Smith, la coupe de Rachel, les styles ultra-féminins et sexy de Britney Spears et des Spice Girls… Le jeans devient aussi l’icône mode de toute une génération. En 2022, il reste indémodable, se portant en tout temps, partout, en veste, pantalon large ou slim, en mode t-shirt basket ou plus habillé. Des 90’s, on récupère aussi l’éternelle salopette, le blouson en cuir, le crop top et les combats shoes, genre Doc Martens. Les looks sportswear, babydoll et total denim de nos idoles de jeunesse nous habille aujourd’hui. Nostalgiques, vous dites ?

©shutterstock

La musique Électronique explose

Vous aussi vous aimiez Aqua et Manau, “Dieu vous a donné la foi” et vous aviez le dernier single de Gala ? Les années 90 sont aussi, musicalement, une période de continuité et de rupture.

Le rap devient plus engagé et plus commercial, avec MC Solaar, Tupac, Snoop Dog ou encore IAM et NTM. Le style grunge, dérivé du rock à la culture underground porté par Nirvana, assoit encore cette contre-culture marquante des 90’s.

En même temps, les band (Backstreet Boys, Spice Girls, 2Be3…) et stars comme Britney Spears ou Mickaël Jackson continuent de faire régner la pop. Mais surtout, la musique électronique explose. "Elle existait déjà mais n'était pas popularisée ; on n'avait pas les équipements techniques. Dans les années 90, on assiste à un vrai bouleversement musical : les DJ, jusque-là passeurs de disques, font de la musique électronique un genre nouveau, comme en France avec la French Touch (Étienne de Crécy, Daft Punk…)". Ici encore, la musique électronique crée en recyclant et en remixant principalement de l'ancien. "Cela illustre encore la décennie et ses paradoxes."

Six jeux et jouets cultes réédités

©shutterstock

Le Tamagotchi

Qui n’a pas dramatiquement laissé mourir son Tamagotchi ? Créé en 1996 au Japon par Bandai, ce jouet culte en forme d’œuf fut l’animal de compagnie de millions d’enfants. Il fut vendu, rien que la première année, à 40 millions d’exemplaires. Pour ses 25 ans, Bandai a réédité fin 2021 deux versions de ce gadget iconique : une version originale reprenant la même technologie pixelisée d’antan, et une version 2.0 sous forme de montre connectée.

©shutterstock

La Game Boy

Une touche en croix, boutons A, B… Console de jeux vidéo la plus vendue de la décennie, sortie en 1990 par Nintendo, la Game Boy a eu cinq versions, les plus populaires étant la Game Boy et la Game Boy Color (118,6 millions de ventes à deux). Son jeu culte ? Tetris ! En 2022, la société Analogue, étrangère à Nintendo, sort la console Analogue Pocket, au design empruntée à la célèbre console, et qui peut lire les cartouches originales Game Boy de 2 780 jeux.

©D.R.

Adibou

Vous aussi, vous avez appris avec Adibou ? Le célèbre extraterrestre à la casquette rouge fut l’un des jeux vidéo éducatifs les plus utilisés de la décennie. Sciences, maths, français, littérature… Le jeu, sorti en CD-Rom pour ordinateur, sur console et en série TV fut même utilisé dans de nombreuses écoles ! En mai 2022, Ubisoft et Wiloki ont sorti une nouvelle version, dont le graphisme reste fidèle à l’original, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur.

©D.R.

Les Polly Pocket

Les petites poupées et leur univers lovés dans un écrin ont été le jouet de nombreux enfants ! Sorties fin 89 mais popularisées par le géant Mattel dans les années 90, elles étaient articulées au niveau de la taille, se clipsant à divers endroits dans leur monde magique. Des milliers de versions existent et furent vendues à des millions d’exemplaires. Rééditées en 2017, en plusieurs versions, elles ont aussi été repopularisées après 2015 en série TV et en jeu vidéo.

©D.R.

La Super Nintendo

Console fixe la plus vendue de sa génération, la Super Nintendo est iconique. Sortie en 1990 et écoulée à 50 millions d’exemplaires, elle a fait naître des jeux emblématiques comme Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Street Fighter ou Legend of Zelda. Rééditée en 2017 en version modernisée et compacte, la Super Nintendo Mini est une console qui compte 21 jeux pré-installés, tous incontournables de la saga Nintendo.

©shutterstock

Le Furby

Avouons-le, nous avons été beaucoup à avoir enlevé ses piles pour qu’il arrête de parler… Cette drôle de peluche robotisée sortie en 98 a concurrencé le Tamagotchi comme animal de compagnie virtuel. Le Furby pouvait danser, parler (en langage Furbish, à la fois mignon et flippant) et même chanter ! Il fallait le nourrir en lui mettant le doigt dans la bouche et lui caresser le dos pour lui donner de l’affection. Réédité en 2001 et en 2012, il vaut très cher !