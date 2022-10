Pralognan-la-Vanoise : la montagne authentique comme on l’aime

Une destination mythique de la montagne française. Telle est la façon dont on pourrait définir Pralognan-la-Vanoise. Depuis plus de 150 ans, les habitants revendiquent que leur petit village est une terre de ski. Et ils auraient tort de s’en priver ! Les pistes sont tracées entre 1400 mètres et 2355 mètres d’altitude et raviront les amateurs de glisse. D’autant plus que Pralognan se situe au cœur du Parc national de la Vanoise, en plein centre des montagnes de Savoie. Un décor idyllique pour la jeunesse, comme pour les familles.

Si les énormes stations de ski impersonnelles vous attirent, passez votre chemin. Pralo, pour les intimes, c’est avant tout un cadre exceptionnel. Un environnement plus intime et convivial qui permet d’avoir une autre vision de la montagne. Du ski à prix d’ami. Le charmant petit patelin abrite 700 habitants. Par conséquent, on pourrait penser que le nombre de pistes est proportionnel à la grandeur du lieu. Détrompez-vous ! L’idée est la suivante : Pralognan propose de combiner l’atmosphère authentique de son village et la découverte des 150 km de pistes de Courchevel. Une manière de joindre l’utile à l’agréable. Et l’occasion pour les férus de glisse de dévaler la nouvelle piste de l’Éclipse, théâtre des épreuves hommes, en dehors des préparatifs de course et des compétitions qui se déroule en février.

L’avantage est aussi économique. Le forfait Grand Ski pour six jours s’élève à 105 euros pour les adultes et 75 euros pour les enfants de moins de 13 ans. Un prix qui inclut également les navettes jusqu’à Courchevel qui dure plus ou moins 30 minutes. Du grand ski à bas prix.

Besoin de sensation tout en restant dans le charmant village ? Pas de problème, une autre solution existe. Deux parcours forestiers, non damés, sont balisés et sécurisés pour redécouvrir les joies d’un ski authentique au parfum d’aventure, à l’image de la station. Cette option permettra de zigzaguer entre les conifères, d’enchaîner les virages relevés et de sauter d’une bosse à l’autre.

Le premier parcours, de niveau bleu, rejoint la piste Prali-Pralo, facile et ludique, agrémentée de petites bosses, tunnels et autres modules pour progresser en s’amusant. Le second, pour les plus casse-cou, propose de passer par L’Pik à Boué, classé rouge, et offre un tracé totalement inédit. Du frisson garanti.

Bien plus que du ski Pralo, c’est aussi un endroit qui permet à ses visiteurs de faire pleins d’activités différentes. L’une d’entre elles concerne bien évidemment les raquettes et autres randonnées. Grâce à huit itinéraires différenciés, qui varient de 30 minutes à 1 h 30, il est possible de voir la station sans pression, tranquillement. L’occasion de prendre de belles photos sur le versant ensoleillé du domaine ou encore de se diriger vers le Col de la Vanoise, un des spots les plus grandioses de Pralognan.

D’autres choix sont envisageables en famille. Comme une observation des traces d’animaux du Parc national de la Vanoise (chevreuils, chamois, bouquetins…), une course d’orientation avec chasse au trésor, des constructions d’igloo… Un escape game est également organisé lors duquel les participants doivent résoudre l’énigme de l’avalanche. De quoi apprendre à avoir les bons réflexes tout en s’amusant pour s’initier aux techniques de secours. Bref, la vraie montagne n’aura plus de secret pour les enfants.

La Grande Odyssée

Impossible d’évoquer Pralognan-la-Vanoise sans parler de la Grande Odyssée ? Cette course de traîneaux mythique qui se déroule le 16 janvier 2023 en fera voir de toutes les couleurs aux spectateurs. Au menu : plus de 400 chiens guidés par les meilleurs mushers du monde sur un parcours long de 22 kilomètres sur 1 000 mètres de dénivelé. Ces chiens de traîneaux surentraînés font plusieurs passages spectaculaires en plein cœur du village. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. En cas de nouvelle passion, il est même possible de tenter sa chance pour une initiation avec des huskies de Sibérie et d’Alaska. Bien installés dans le traîneau, les participants se baladent dans la forêt enneigée de Pralognan. Un moment magique qui a du chien.

Comment se rendre à Pralognan ?

Train : Petit conseil d’ami, mieux vaut privilégier le train depuis Bruxelles que l’avion. Par souci écologique d’une part, mais aussi parce que vous irez plus vite en allant jusqu’à Moutiers via Paris Charles-de-Gaulle ou Lyon. Un bus relie la gare jusqu’au cœur de la station.

5 bonnes raisons de venir à Pralognan-la Vanoise

1. L’authenticité de la montagne

À Pralo, le vrai cachet se situe dans l’authenticité des lieux. Il s’agit d’un petit village typique de Savoie. Pas d’hôtels gigantesques avec des vacanciers entassés ou des milliers de magasins. Bien évidemment, tout ce dont vous avez besoin pour passer votre séjour s’y trouve. Mais juste ce qu’il faut. Ce qui offre une ambiance familiale où tout le monde se connaît.

2. Tout se fait à pied

Ce village authentique présente l'avantage de ne pas être trop grand malgré les nombreuses activités qui s'y trouvent. Par conséquent, tout se fait à pied de bout en bout. Vous pourrez donc respirer l'air frais de la montagne pour prendre une baguette à la boulangerie, le matin, ou aller au restaurant le soir. Le pied intégral.

3. Le bien-être

Les vacances hivernales, c’est souvent du sport. Du coup, le réconfort est très important. Cela tombe bien, plusieurs adresses existent pour se relaxer après une journée intense. Comme au Cristal, par exemple. Pendant que vos enfants s’amusent dans les toboggans, vous pourrez profiter d’un espace bien-être avec bains à remous, hammam, saunas, bain froid, douche sensorielle et cabines de soins. Un lieu idéal pour se détendre après l’effort.

4. La gastronomie

Évidemment, qui dit voyage en montagne dit gastronomie. En Savoie, se nourrir n'est pas qu'une obligation, c'est une religion. Douze restaurants se trouvent à l'intérieur de la station pour les touristes comme pour les locaux. Tartiflette, raclette, fondue… tous les plats de la région y sont représentés. Comme chez Pepe Gust, petit restau authentique avec une cuisine typique ou de bistro, avec des produits locaux et de saison. Il est également possible d'aller acheter des aliments locaux dans des épiceries bio.

5. Premier arrivé, premier servi !

Pralo fait partie des premières stations françaises à proposer la tarification dynamique des forfaits. Une idée importée de Suisse et des USA. Le principe est simple : au plus vous réservez tôt, au moins vous payerez cher. Des tarifs bas qui peuvent aller jusqu’à… 80 %. Plus la date approche, plus le tarif tend vers le prix affiché à la caisse…