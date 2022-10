ALIS, le spectacle familial à voir durant les Fêtes

Après l’immense succès rencontré en Italie et Suisse, où plus de 200 000 spectateurs ont applaudi les artistes d’ALIS, la troupe se produira au Cirque Royal de Bruxelles, les 29 et 30 décembre à 20 h, le 31 décembre à 16 h et à 21h 45 ainsi que le 1er janvier 2023 à 17 h 30.

Remettre l’humain au cœur du spectacle

Ce spectacle familial, riche en émotions et en surprises, se distingue d'un spectacle de cirque traditionnel, par sa volonté de remettre l'Homme au centre des prestations. "Il n'y a pas d'animaux sur scène", nous explique Gianpiero Garelli, créateur du spectacle, "et nous n'avons pas recours à de grands effets spéciaux. Il y a des jeux de lumière et de la musique, bien sûr. Mais, rien de plus. Et, finalement, c'est assez pratique quand on doit se déplacer de ville en ville. La spécificité de notre show, ce sont les artistes qui y participent. Ils sont 25 sur scène et font partie des meilleurs performeurs du cirque contemporain."

La plupart d'entre eux ont d'ailleurs participé aux grandes productions du Cirque du Soleil, ont été acclamés sur les scènes du monde entier et ont décroché les récompenses les plus prestigieuses et les plus convoitées dans le monde du spectacle du cirque. Pour ALIS, ces chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes, équilibristes, acrobates et clowns ont imaginé 14 numéros exceptionnels dans lesquels, chacun dans leur discipline, nous prouvent toute l'étendue de leur talent pendant presque 2 heures et sans entracte. "Certains tableaux sont extrêmement risqués", ajoute Gianpiero Garelli qui a confié le rôle de maître de cérémonie de la soirée à Onofrio Colucci, son célèbre directeur artistique, qui a décidé de s'inspirer de la littérature fantastique du XVIIIe siècle et du chef-d'œuvre de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. "Sur scène, nous dit encore Garelli, nous ne racontons pas une histoire de bout en bout. Il n'y a ni début, ni fin mais nous avons pioché des éléments de l'univers féerique et magique d'Alice au pays des merveilles pour créer ALIS, qui doit d'ailleurs son nom au conte. C'est une histoire qui a traversé les générations et qui parle à tous les membres d'une famille. Dans ce spectacle, on retrouve des images, des personnages qui font partie de l'histoire d'Alice mais chacun est libre de réinterpréter ces éléments à sa sauce, de créer sa propre histoire, d'avoir sa propre vision du show."





La magie des Fêtes

Magie et féerie seront bel et bien au rendez-vous puisque les quatre représentations d'ALIS à Bruxelles auront lieu durant les fêtes de fin d'année. "La période de Noël est la plus riche pour un artiste", nous confie encore Gianpiero Garelli, qui s'estime chanceux de pouvoir passer les fêtes sur scène, même s'il n'est pas auprès des siens. "Cela fait partie du métier. Le 1er janvier, je fêterai aussi mon anniversaire." Un anniversaire qu'il célébrera devant son numéro préféré, celui de la plume. "Une plume si légère, d'à peine 12 grammes, à partir de laquelle un artiste réalise une construction à la manière d'un équilibriste. C'est un moment suspendu, hors du temps qui dure une dizaine de minutes et pendant lequel le silence est total dans la salle. Même les enfants arrêtent de bouger." À découvrir d'urgence.

Infos et rés. ticketmaster.be alisticket.be