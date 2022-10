Nos objets ont une histoire: avant la gomme, du lait sur du pain humide pour effacer les traits de crayon!

Quoi de plus facile, aujourd’hui, pour corriger un texte ou effacer un dessin réalisé au crayon sur du papier. Un coup de gomme et, hop, on repart à zéro ! Mais au temps de nos ancêtres, c’était une autre paire de manches…

C’est probablement vers le milieu du XVIIIe siècle qu’un certain Magalhaës, vraisemblablement un Portugais, utilisa pour la première fois un morceau de caoutchouc pour effacer ses dessins réalisés à l’aide d’un crayon qui, à l’époque, était fait avec du graphite taillé en bâtonnet et enchâssé dans une gaine en bois… Mais cet essai resta relativement discret.

Avant lui, pour effacer les dessins ou les écrits, la tactique était périlleuse : il fallait gratter les coups de crayon avec une fine lame de couteau. Au Moyen Âge, certains eurent l’idée d’utiliser des petits morceaux de pain mouillés dans du lait… C’était en tout cas le conseil que donnait Cennino Cennini, le célèbre peintre et écrivain toscan à tous ceux qui utilisaient la mine de plomb pour dessiner.

Ce peintre était une véritable sommité. Il était notamment réputé pour son Traité de la peinture, un important ouvrage de référence de l’histoire de l’art. Et bien évidemment, son conseil fut largement suivi. Précisons, qu’à l’époque, pour effacer l’encre sur les documents, on utilisait la pierre ponce. Inutile d’imaginer la difficulté de ces procédés…

Au XVIIIe siècle, Magalhaës ne fut pas le premier à être attiré par le caoutchouc qui venait de débarquer en Europe. Très vite, un Anglais du nom de Edward Nairne imagina en 1770 des petits cubes de latex qui enlevaient assez correctement les traits du crayon au graphite. L’ancêtre de la gomme venait de voir le jour. Très vite Nairne, qui avait mieux compris que Magalhaës l’importance de cette découverte, se mit à vendre ses petits blocs de latex à un prix élevé pour l’époque (trois shillings). Et c’est cette pratique de gratter le papier avec un morceau de caoutchouc qui donnera à ce dernier son nom en anglais : rubber du verbe to rub (frotter).

Amusant, lorsqu'on lui demanda comment il avait eu l'idée d'effacer les traits de crayon avec un morceau de caoutchouc, Edward Nairne éclata de rire." Un pur hasard" répondit-il" je voulais effacer une partie d'un dessin que je venais de réaliser et je vis sur le sol un petit bloc que je pris pour du pain. Et c'est en le frottant sur le papier que j'ai immédiatement constaté que c'était un petit morceau de caoutchouc, arrivé là par hasard, mais surtout que ça marchait bien mieux qu'avec le pain…" Visiblement, Nairne n'avait jamais entendu parlé de Magalhaës qui avait réalisé la même expérience une vingtaine d'années plus tôt.

Un peu moins d’un siècle plus tard (1858), l’Américain Hymen Lipman déposa un brevet de gomme fixée au bout d’un crayon. Une idée géniale. Le succès suivit, bien entendu.

L’étape suivante dans l’évolution de la gomme à effacer se produisit vers 1950 à un moment où le caoutchouc synthétique se mit à concurrencer le latex. Et la matière plastique remplaça le caoutchouc pour créer l’effaceur que nous utilisons aujourd’hui, toujours appelé gomme.