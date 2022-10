Saison 5 de "The Crown" : le diadème "belge" de l’affiche d’annonce

Cette saison sera consacrée aux dernières années du mariage de Charles et Diana. Des épisodes qui ne plaisent guère en perspective à la Cour royale d’Angleterre, à un moment où le roi Charles essaye d’imprimer son style avec la reine Camilla à ses côtés. Sur l’affiche d’annonce, Olivia Colman jouant la reine Elizabeth paraît en compagnie des acteurs interprétant Charles et Diana. Elle est coiffée d’une réplique d’un de ses diadèmes et pas n’importe lequel. Il s’agit d’un diadème en saphirs et diamants qui a, en fait, une origine princière belge.

Il a appartenu à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée du roi Léopold II. La princesse épousa un riche cousin le prince Philippe de Saxe-Cobourg de 14 ans son aîné. Malheureuse en mariage, la princesse s’étourdissait dans les fêtes et les folles dépenses en vêtements et bijoux. Internée de force par son époux, reniée par son père Léopold II et ne gardant qu’un contact tenu avec sa fille Dora, Louise obtint finalement le divorce en 1906. Elle vécut une histoire d’amour avec le comte Geza Mattachich. Mais son train de vie ne pouvait plus être assumé comme autrefois. Elle se sépara de ses bijoux dont un collier de saphirs et diamants que Elizabeth II a acquis dans une vente aux enchères en 1963 et qui fit transformé en diadème pour compléter une parure (collier et boucles d’oreilles) offerte par ses parents pour son mariage. Criblée de dettes, Louise de Belgique mourut loin des siens en 1924 à Wiesbaden en Allemagne où elle est enterrée.