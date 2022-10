Johnny Hallyday jusqu’au poignet : Cette montre créée en hommage au rockeur

Voilà bientôt cinq ans que Johnny Hallyday s'en est allé. Une disparition qui a endeuillé l'univers musical et qui a fait coulé beaucoup d'encre. Les années ont passé mais l'idole des jeunes est toujours présent d'une façon ou d'une autre dans l'actualité, que ce soit la sortie d'un livre, par exemple celui d'Amélie Schilt, journaliste spécialiste du chanteur, intitulé "Johnny, la Belgique dans le sang", ou encore l'ouverture d'une exposition consacrée à la vie du chanteur, Johnny Hallyday est partout. Et ne parlons pas de ses chansons, de "L'envie" à "Je te promets" en passant par "Noir c'est noir" ou encore "Sang pour sang", que les stations radio ne se privent pas de passer au plus grands plaisirs des fans du taulier.

Depuis ce mardi, le temps qui passe nous fera davantage penser à Johnny Hallyday. Et, pour cause, la marque d’horlogerie Col&MacArthur, fondée à Liège en 2013, surfe sur les cinq ans de la mort du chanteur pour commercialiser une montre commémorative intitulée « Jamais seul » ornée d’un authentique morceau de veste en cuir portée par Johnny Hallyday. d’autres clins d’oeil font référence au chanteur. Le fond du cadrant a le même aspect qu’un micro, outil indispensable du rockeur pour bercer les oreilles de son public tandis que l’arrière est gravé par la signature officielle de Johnny Hallyday. En créant cette montre, Sébastien Colen, fondateur de la marque, souhaitait ‘transposer l’essence de l’artiste en éléments de design, dans le respect de sa mémoire et de son style propre’. Dessinée en partenariat avec Laetitia Hallyday, veuve du chanteur, cette pièce d’exception est la seule montre officielle jamais autorisée. Numérotée, elle est disponible en édition limitée : 2017 exemplaires de la version automatique sont disponibles. Un chiffre en lien avec l’année de disparition de Johnny Hallyday. La version quartz est, elle aussi, disponible de façon temporaire.

Pour balader ce bout de Johnny sur son poignet, il faudra toutefois mettre le prix. Comptez pas moins de 449 euros pour la version quartz et… 1499 euros pour la version automatique. Un souvenir qui coûte cher mais qui arrivera certainement à trouver des acquéreurs parmi les plus fans de la rock star.