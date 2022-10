Accueil Lifestyle Magazine La tendance du moment: les ventes des calendriers de l’Avent pour adultes s’envolent! Chaque année, c’est pareil : fin octobre la plupart des calendriers coquins sont en rupture de stock ! Weymeels Elodie ©D.R.

On connaissait, à destination des adultes, le calendrier de l’Avent plein de pralines, celui, très populaire, alignant les produits de beauté en petits formats et même celui qui propose du fromage sous vide et aussi du saucisson et autres charcuteries ! Mais on était passé à côté des cases décomptant...