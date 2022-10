Six jeux de société à essayer pour frissonner le soir d’Halloween

Séance de spiritisme

Mysterium est un jeu coopératif lors duquel les joueurs vont devoir élucider un meurtre qui a eu lieu des siècles plus tôt au sein d'un manoir hanté par un fantôme, témoin de ces scènes atroces. L'un d'entre vous campera cet esprit afin de donner des indices aux autres joueurs qui devront interpréter ces visions et leur trouver des points communs jusqu'à découvrir la vérité. Dans la version de Mysterium kids, à partir de 6 ans, le fantôme du Capitaine Bouh doit aider les joueurs à retrouver un trésor. Mais, comme il ne peut pas parler, il doit se servir de son tambourin.

Joueurs : 2-7

Age : 10 +

Durée de jeu : 42'

©D.R.

Dans le noir

Dans Obscurio, vous interprétez des magiciens perdus dans une bibliothèque magique. Il vous faudra retrouver votre chemin dans le noir le plus total grâce aux indices distillés par le grimoire. Au sein de l'équipe, l'un d'entre vous est un traître dont l'objectif secret est d'empêcher les autres de s'échapper en leur faisant perdre des points de cohésion. Le jeu se joue en 5 manches constituées de 5 phases.

Joueurs : 2-7

Âge : 10 +

Durée de jeu : 45'

©D.R.

Attaque de zombies

Au secours ! Les zombies ont envahi ton école. Fais appel à tes camarades de classe pour élaborer la meilleure stratégie afin de les chasser de votre établissement. Dans Zombie Kidz Evolution, vous devrez réussir à poser quatre cadenas sur les portes de vos salles de cours pour les sécuriser. Attention, au fil de vos parties gagnées, le jeu, qui ne porte pas le qualificatif "Evolution" pour rien, se complexifie et rend la tâche plus ardue. Dans la version Teenz, qui se joue à partir de 8 ans, vous quittez les rangs de l'école pour rejoindre laville où vous devrez réunir tous les composants de l'antidote qui vous permettra de soigner les zombies.



Joueurs : 2-4

Âge : 7 +

Durée de jeu : 15'

{{4}}

Maudit Mot Dit

Dans ce jeu d’ambiance, vous allez devoir utiliser des indices pour faire trouver un mot. Si les joueurs ne trouvent pas le mot, vous ne marquez pas de points et s’ils le trouvent avant que vous n’ayez énuméré la liste exhaustive de vos indices, vous ne marquez pas de points non plus. Si vous la jouez finement, vous pourrez lancer des mauvais sorts à vos adversaires les plus redoutables afin de diminuer leur score ou punir les tricheurs grâce à la carte malédiction !

Joueurs : 3-6

Âge : 12 +

©D.R.

Le monstre des couleurs

Le principe ? Aider le Monstre des Couleurs à retrouver ses émotions : la joie, la peur, la colère, la tristesse, la sérénité et l’amour. Ce jeu coopératif, à partir de 3 ans, permet aux tout-petits de mettre des mots sur leur ressenti. Lorsqu’ils tombent sur la case “peur”, par exemple, ils doivent se remémorer un événement qui les a fait frissonner pour tenter de récupérer l’émotion du monstre.

Joueurs : 2-5

Âge : 3 +

Durée de jeu : 20'

©D.R.

L’Assemblée des Vilains

Cette nouvelle version inspirée du Loup-Garou vous propose d'incarner, non pas des villageois attaqués par des loups-garous, mais les vilains de Disney, tels que Hadès, Cruella, Jafar, Maléfique ou Ursula et leurs acolytes. Parmi ces acolytes certains sont fidèles à leur maître, tandis que certains sont des traîtres qui essayent de vous éliminer les uns après les autres. À vous de les démasquer en ne vous fiant pas aux mensonges des traîtres !



Joueurs : 6-12

Âge : 10 +

Durée de jeu : 30'