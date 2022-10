Accueil Lifestyle Magazine Nos objets ont une histoire: une plaque pour retrouver les chauffards La plaque d’immatriculation fut inventée à Lyon, à la fin du 19e siècle et à la demande des piétons. Guy Debisschop ©AFP

Nous sommes à Lyon à la fin du 19e siècle. Le célèbre Parc de la Tête d’Or (le plus grand parc urbain de France avec 117 hectares sur les berges du Rhône) est ouvert aux piétons mais aussi aux premières automobiles. Et leurs conducteurs s’en donnent à cœur joie. Résultat : on constate de plus en plus d’accrochages avec les piétons, tout surpris d’être perturbés lors de leurs promenades par ces engins auxquels ils ne sont pas habitués. Et souvent, le chauffard...