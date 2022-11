Vers un retour d’Harry Potter ?

L’heure n’est plus à l’audace dans le milieu du cinéma. Le public déserte les salles et les investisseurs hésitent de plus en plus à mettre leurs billes dans des projets onéreux susceptibles de leur faire perdre des fortunes (voir ci-dessous).

Dans tous les grands studios, un seul mot d'ordre s'impose pour l'instant : miser sur des valeurs sûres. Entendez par là des sagas disposant d'une large base de fans. Disney applique cette formule depuis longtemps, en élargissant sans cesse l'univers des super-héros Marvel ou des Jedi de Star Wars.

Une stratégie que compte aussi appliquer le nouveau président de Warner Bros. Discovery, David Zaslav. "Nous allons nous concentrer sur les franchises, a-t-il expliqué lors d'une rencontre avec un groupe de financiers. Nous n'avons pas présenté de film Superman depuis treize ans. Nous n'avons pas fait de film Harry Potter depuis quinze ans. Les films DC et les films Harry Potter ont été de grandes sources de revenus pour Warner Bros. au cours des vingtcinq dernières années. J'aimerais voir si on peut faire quelque chose avec J.K. sur Harry Potter à l'avenir."

Un fameux appel du pied. Qui relance les spéculations sur l'adaptation de la pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit. Cela dit, il ne devrait pas perdre de vue que le troisième volet des Animaux fantastiques est aussi celui qui a réalisé le plus mauvais box-office de toute la saga.