L'animatrice Daniela Prepeliuc lance une collection de vêtements

Comment avez-vous découvert la marque Tiny&Pretty ?

"Sur les réseaux sociaux. Je suis entrée en contact avec le créateur de la marque et j’ai tout de suite été séduite par ses valeurs. Tiny&Pretty prône une mode engagée. C’est une marque belge et tous leurs vêtements sont produits en Belgique par une couturière dans un petit atelier du côté de Liège. Fabuleux ! Surtout en 2022, à l’ère de la mondialisation, face à la concurrence des grandes chaînes. C’est courageux d’avoir osé se lancer !"

Vous êtes maman d’un petit Victor, qui aura bientôt 3 ans. C’est votre fils qui a inspiré cette collaboration ?

"Oui. Victor est un petit garçon très solaire, qui a énormément d’énergie et je voulais qu’on retrouve sa patte dans cette collection, qu’elle soit à son image. Et, pour le coup, les pièces sont vraiment très gaies ! On a créé des vêtements très faciles à enfiler et confortables pour que nos petits loulous puissent rester dedans toute la journée. Les matériaux, qui sont en coton bio certifié Oeko Tex, sont aussi très doux et, surtout, ils ne sont pas nocifs pour la santé de l’enfant et respectueux de l’environnement."

Même s’il est encore tout petit, Victor s’est-il impliqué, d’une manière ou d’une autre, dans le processus de création ?

"Il a joué les mannequins pour shooter les pièces et j’adore le résultat qui est très naturel. Nous étions dans un petit chalet à la campagne. C’était très spontané. Tous les matins, depuis qu’il est tout petit, je propose à Victor deux pantalons et deux sweat-shirts afin qu’il puisse composer lui-même sa petite tenue. Avec le langage qui évolue, il me fait de plus en part de son souhait de porter des vêtements à l’effigie de ses personnages de dessins animés préférés (rires)."

Quelle est la pièce de la collection que vous préférez ?

"Ce sont les sweat-shirts matchy matchy, disponibles pour les mamans et leurs enfants afin qu’ils aient un look assorti. J’aime aussi beaucoup le sweat-shirt à capuche bleu sur lequel il y a un petit vélo, parce qu’on en fait beaucoup dans la famille. On peut le resserrer dans le bas, c’est super pratique !"

Vous avez aussi pensé à des pièces non-genrées…

"Oui, il y a des tons très neutres, beaucoup de beige. Personnellement, mon fils porte des fringues de toutes les couleurs : du rose, du jaune moutarde en passant par le corail !"

Vous avez toujours été une passionnée de mode ?

"Oui ! Je rêvais d’avoir un garçon mais je pensais, à tort, que ce serait plus facile d’habiller une petite fille. Au final, je m’éclate avec mon fils, à créer différents ensembles. Avec une salopette, une petite chemise, un short… Quand Victor est né, j’ai dévalisé les magasins. Aujourd’hui, je n’achète plus que ce qui est réellement nécessaire. Je choisis des matériaux éco-responsables, des pièces faciles à enfiler et pas des trucs super complexes avec une tirette à l’arrière. Il faut des tenues pratiques, surtout quand on commence à apprendre la propreté !"

Vous pensez à la planète quand vous faites votre shopping ?

"J’essaie, oui. Comme tout le monde, j’ai acheté dans les grandes enseignes mais je m’en suis éloignée ces dernières années. Quand on sait que l’industrie du textile est responsable de 30 % du réchauffement climatique, on se met à réfléchir. Je n’achète plus quinze pièces pour Victor mais je tourne avec trois, quatre pulls et pantalons. J’opte plutôt pour des pièces de qualité qui résistent au lavage, qui ne vont pas se détériorer et qui n’ont pas été fabriquées à l’autre bout du monde. Et si j’achète une nouvelle pièce, j’en sors automatiquement une autre du placard que je donne à une association."

Tiny by Victor, de Tiny&Pretty, disponible dans toutes les tailles, de la naissance jusqu’à 6 ans, sur l’e-shop www.tinyandpretty.be et dans quelques boutiques indépendantes.