Les Mémoires du prince Harry font trembler Buckingham : ses révélations vont faire couler beaucoup d'encre...

Ce n'est pas la première fois qu'un membre d'une famille royale publie ses mémoires. D'autres accordent leur confiance à un auteur pour ce que l'on nomme une biographie autorisée, avec confidences de l'intéressé et de ses proches invités à lever le voile sur des anecdotes. Ce fut le cas pour la reine Sophie d'Espagne, la reine mère ou le prince Albert de Monaco. Autre cas de figure, les biographies non officielles mais auxquelles les altesses apportent leurs témoignages et celles de leurs intimes, tout en niant l'avoir fait, comme pour la princesse Diana avec Diana, sa vraie histoire d'Andrew Morton et les Sussex avec l'ouvrage Libres de Omid Scobie et Carolyn Durant.

La publication de mémoires n'est pas une démarche récente. En 1935, la princesse Stéphanie de Belgique, veuve de l'archiduc héritier Rodolphe d'Autriche (il se suicida en 1889 avec sa maîtresse) avait pour titre Je devais être impératrice. Sa sœur aînée la princesse Louise fit de même dès 1921 pour essayer d'éponger ses dettes avec Autour des trônes que j'ai vu tomber. La princesse Louise de Saxe, séparée de son époux qui devint roi, rédigea Histoire de ma vie pour expliquer sa version de son bannissement alors qu'elle s'était établie modestement à Ixelles.

Le prince Christophe de Grèce, père de l’auteur Michel de Grèce, régala les lecteurs avec l’histoire mouvementée de la famille royale de Grèce entre Athènes et l’exil, dans le style gentleman qui l’a toujours caractérisé et qui a été hérité par son fils. Celui-ci a aussi délecté les lecteurs avec ses récits depuis l’intérieur de la vie d’une famille royale.

Edward VIII qui fut roi sans être couronné et qui abdiqua en 1936 se lança aussi dans ses mémoires. La princesse Soraya, deuxième épouse du Shah d'Iran, répudiée pour ne pas avoir pu donner un héritier à la Couronne, publia bien des années plus tard Le palais des solitudes.

La princesse Marie Christine de Belgique, fille du roi Léopold III et de la princesse Lilian, en nécessité financière à cette époque, se confia dans La crise, expliquant son départ de la Belgique pour échapper à l'emprise familiale du château d'Argenteuil.

Sarah Ferguson, duchesse d’York, criblée de dettes au moment de sa séparation d’avec le prince Andrew en 1992, ne tarda pas à trouver un éditeur. Hormis des griefs à l’égard de ceux qu’elle nommait "les hommes en gris" à Buckingham, ses confidences ne décoiffèrent pas la couronne britannique. Pour pimenter le récit, Sarah Ferguson glissa qu’elle avait demandé à la princesse Diana une paire d’escarpins à prêter. Après usage, elle se retrouva avec des verrues aux pieds. Un contenu de haut vol qui brisa l’amitié entre les deux femmes. Diana ne parlait en effet plus à Sarah au moment de sa mort.

Des autobiographies de qualité avec l'aide (comme pour le prince Harry) d'un auteur ont également été écrites. Relevons celles de l'impératrice Farah d'Iran, de la reine Noor de Jordanie, la duchesse Diane de Wurtemberg, du roi Abdallah de Jordanie, du roi Constantin de Grèce ou plus récemment de la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg avec un livre-album Un amour souverain.

Dans ces cas précis, il y a clairement, au regard du parcours de vie de ces personnages, un contenu d’intérêt historique. Certes, le prince est petit-fils et fils de souverains, il a côtoyé des dignitaires et des célébrités mondiales, il a servi comme militaire en Afghanistan, il s’est impliqué dans des associations caritatives. Mais, à 38 ans, que peut-on réellement dresser comme bilan de sa vie qui reste encore à écrire ? Il serait mal venu de s’appesantir sur le contenu d’une autobiographie que l’on ne connaît pas mais on voit mal comment elle ne serait pas en grande partie un simple brûlot.