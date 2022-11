Nos objets ont une histoire : il fut à la base de la pile en croyant aux... grenouilles électriques !

Assez curieusement, c’est un professeur d’anatomie et médecin italien, Luigi Galvani, qui, en 1786, fut à la base du prélude de l’invention de la pile électrique. En menant une expérience sur les pattes d’une grenouille, il constata la présence d’une réaction électrique qui, selon lui, provoquait la contraction musculaire. Sa technique, pour le moins étonnante, consistait à déposer une paire de ciseaux sur les muscles de la grenouille pendant un orage… Il en conclut qu’une force vitale activait les nerfs et les muscles du batracien lorsque ses tissus étaient reliés par un arc métallique.

Dans un traité intitulé Commentaires sur l'effet de l'électricité sur le mouvement musculaire il nomma sa découverte "l'électricité animale". La majorité des savants de l'époque accepta cette théorie qui laissait cependant sceptique un autre Italien, Alessandro Volta, un professeur de physique de l'université de Pavie. Ses recherches le conduisirent à penser que ce sont plutôt deux métaux dissemblables qui, mis en contact avec un conducteur humide, sont générateurs d'électricité. Le muscle de la grenouille s'était dès lors contracté parce qu'il avait touché simultanément deux métaux différents.

En 1800, Volta fait un pas de géant vers la pile moderne en imaginant un ensemble de rondelles de zinc et d’argent séparées par un tissu trempé dans de l’eau salée. Ces différents éléments étaient empilés (d’où le nom de pile) les uns sur les autres. Et le courant électrique apparut systématiquement lorsqu’il touchait les deux extrémités. L’Anglais John Frédérick Daniell inventa ensuite (1836) une pile plus sophistiquée (plus facile à utiliser et dont la tension était constante) qui ne fonctionnait cependant que dans des appareils immobiles.

La suite sera la pile sèche appelée saline qui ne s’use que si l’on s’en sert. Ce sera l’œuvre du Français Georges Leclanché en 1866. Amusant : exilé politique, il s’était installé dans un petit laboratoire à Bruxelles lorsqu’il fit cette découverte qui fut rapidement adoptée par l’administration belge des télégraphes. La célèbre pile Leclanché, fabriquée en série, fut lancée en 1867. Dix ans plus tard, cet industriel ingénieux réussit à gélifier l’électrolyte en utilisant de l’amidon. La pile devient ainsi aisément transportable pour toute une série d’usages.

Mais celui qui restera comme l’inventeur de la pile est Alessandro Volta qui mit au point la pile appelée voltaïque et dont le nom fut donné à l’unité de force électromotrice "volt" que tout le monde connaît.

Signalons qu’une thèse, défendue par des archéologues, indique qu’une poterie, découverte dans les environs de Bagdad (Irak) en 1930 et datant du IIIe siècle avant J-C, aurait pu être utilisée comme pile électrique. Cette thèse est controversée. Cette porterie servait plutôt à transporter des papyrus et, même si les éléments, qui la constituent, auraient pu permettre de créer une pile électrique, ce ne serait qu’une pure coïncidence.