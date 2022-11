Fiançailles d’Alexandra de Luxembourg

Après l’annonce de l’attente d’un deuxième enfant chez le grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie, ce sont à présent les fiançailles officielles de la princesse Alexandra.

Née en 1991, la princesse est le quatrième des cinq enfants (et la seule fille) du couple grand-ducal. Très discrète, elle a étudié la psychologie et les sciences sociales aux États-Unis. Elle a travaillé dans le domaine du journalisme au Moyen-Orient et effectué un stage aux Nations Unies. Elle s’occupe à présent de réfugiés. Le fiancé est Nicolas Bagory né en 1988. Il est précisé qu’il a grandi en Bretagne. Diplômé en sciences politiques et lettres classiques, il travaille dans la création de projets sociaux et culturels. Le mariage est fixé au printemps prochain.