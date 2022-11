Après la lecture de "Maîtresse de cérémonies. Cinquante ans d’art de vivre à la française", vous ne recevrez plus vos invités de la même manière

Franbçoise Dumas, maîtresse de cérémonie des événements mondains les plus en vue et des tête couronnées, livre ses secrets. Même vos dîners entre amis les moins guindés en seront bouleversés.

Françoise Dumas (1939) n’est pas une personnalité connue du grand public et pourtant depuis 50 ans, elle organise les soirées et les événements les plus élégants, les plus mondains et les plus prisés principalement dans de la capitale française mais est aussi sollicitée par la famille princière de Monaco ou pour des soirées de lancement de produits de marques de luxe à l’étranger.

D’une grande rigueur avec elle-même, jouissant d’un impressionnant réseau tissé au fil de sa carrière commencée dans le cabinet de relations publiques Georges Cravenne (inventeur de la cérémonie des Césars du cinéma), Françoise Dumas est depuis 1980 à la tête de sa propre société avec son associée Anne Roustang.

Les codes mondains, l’étiquette, le protocole d’une famille royale, le placement des hôtes en fonction de leurs rangs, titres et qualités, et tout simplement le savoir-vivre n’ont aucun secret pour Françoise Dumas. C’est auprès de la princesse Ira von Fürstenberg et de la baronne Marie Hélène de Rothschild qu’elle a appris les bases de l’art d’être une maîtresse de maison, par procuration comme elle se définit.

Le livre compte de nombreuses anecdotes sur les très longs préparatifs d’une soirée réussie, pouvant parfois réunir un millier de convives venus des quatre coins du monde. Le mariage en 2011 du prince Albert de Monaco et de Charlène Wittstock eut lieu sur trois jours. Françoise Dumas et ses équipes sont chargées de la bonne organisation du dîner qui est donné le soir du mariage religieux à l’Opéra Garnier sur le Rocher. Tout le Gotha s’y presse. La famille royale belge est venue en nombre avec le roi Albert II, la reine Paola, le prince Philippe, la princesse Mathilde, le prince Laurent, la princesse Claire, la princesse Astrid et le prince Lorenz. Tout doit être absolument parfait, du dressage et positionnement des tables, à la qualité du menu et à l’installation de tout ce beau monde suivant des plans de table étudiés et réétudiés. Quinze jours avant le mariage, Françoise Dumas prend ses quartiers au sein du Palais princier pour coordonner au mieux la soirée. Elle peut compter sur l’aide précieuse de la princesse Caroline avec qui elle travaille déjà de concert depuis de nombreuses années pour le Bal de la Rose où l’exigeant Karl Lagerfeld veille à la scénographie. Le dîner de mariage du couple princier monégasque fut un grand succès.

En 1995, Françoise Dumas se souvient avec émotion de la princesse Diana alors séparée mais pas encore divorcée. Elle est à Paris à l’invitation du groupe de luxe LVMH pour le vernissage d’une exposition Cézanne au Grand Palais. Le dîner doit se tenir dans la foulée au Petit Palais, juste en face. La princesse vêtue en Christian Lacroix, est venue car LVMH a fait un don à un hôpital pour enfants qu’elle parraine à Londres. Françoise Dumas se souvient de son regard bleu qui hypnotisait ses interlocuteurs.

Tout ne se passe pas toujours comme prévu malgré l’expérience et le savoir-faire. Ainsi, en 1993, le dîner inaugural de l’exposition sur Les tables royales d’Europe dans l’Appartement du Roi au château de Versailles manque de virer au désastre. Toujours en mode "tour de contrôle", Françoise Dumas se rend vite compte d’une agitation autour de la reine Margrethe de Danemark. En s’asseyant, le genou de la souveraine a cogné la patte de table, tous les convives se décalent aussitôt…

En catastrophe, il faut aussi parfois tout annuler suite à un attentat comme lors du 11 septembre ou plus tard avec les attentats de Paris. Il y a eu la pandémie qui mit sous cloche toutes les réunions et réjouissances. Bien qu’ayant côtoyé les plus grands de ce monde, Françoise Dumas narre avec beaucoup de modestie son demi-siècle de professionnalisme dans le domaine, ne tirant jamais la couverture à soi mais animée à chaque récit par la passion du beau et du bon goût.

Régine Salens

Maîtresse de cérémonies. Cinquante ans d'art de vivre à la française, Françoise Dumas, Grasset, 2022, 240 p.