La cabine téléphonique : comparée à un confessionnal !

Notre pays ne possède plus la moindre cabine téléphonique publique depuis 7 ans déjà. C’est en effet en 2015 que la dernière cabine a été démontée à Anvers alors qu’en 2008 il en subsistait encore près de 8 000 sur un total de 18 000 en 1997 lorsqu’elles étaient encore pleinement utilisées. L’assassin de la cabine téléphonique est connu, c’est bien entendu le téléphone portable. En 2013, l’utilisation moyenne d’une cabine téléphonique en Belgique était d’une communication par mois… Tout est dit !

La toute première cabine téléphonique apparaît en France à la fin du 19e siècle (1881), à peine cinq ans après l’invention du téléphone par l’Écossais, Graham Bell. Les organisateurs de l’Exposition internationale d’électricité de Paris, qui se tient au palais de l’industrie sur les Champs-Élysées, décident de faire construire une trentaine de petites guérites dans lesquelles ils installent un téléphone. Le public se montre très intéressé tout comme la presse de l’époque qui compare ces guérites à… des confessionnaux.

Deux ans plus tard, la ville de Reims décide de se doter d’un ensemble de cabines publiques notamment dans les bureaux de poste mais aussi, et c’était bien vu, à côté des arrêts des carrioles publiques. Ensuite, Paris développe à son tour un réseau de cabines, immédiatement imité dans d’autres villes de province.

À l’époque, en 1884, une communication téléphonique de cinq minutes revient à 50 centimes, soit six euros de nos jours (240 francs belges d’il y a vingt ans). Les cabines de l’époque sont fabriquées en chêne, l’intérieur est capitonné, il comporte des accoudoirs réglables en velours. Confort et luxe, tout y était. L’utilisateur règle ses communications au moyen d’une carte d’abonnement ou avec un timbre-téléphone. La pièce de monnaie suivra ensuite. Bien plus tard (1937), apparaît le jeton de téléphone. Et la carte succédera au jeton, début 1980.

En Belgique, la première cabine en aluminium, que tout le monde connaît, a été montée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1958. Les cabines téléphoniques ont facilité la vie de millions de Belges. On se souvient tous des files d’attente devant les cabines au littoral pendant les vacances d’été ainsi que devant les écoles et les universités lors de la communication des résultats des examens…

La cabine téléphonique la plus populaire est incontestablement la cabine anglaise, avec ses parois vitrées à croisillons. Créée en 1923 par l’architecte Gilbert Scott, elle fait partie du patrimoine culturel et historique de la Grande-Bretagne. Elle avait succédé à un premier modèle en forme de pagode (1921) et fut quelque peu modifiée en 1935 à l’occasion du jubilé du roi Georges V. Aujourd’hui, ces cabines rouges sont très recherchées par les collectionneurs. Elles valent jusqu’à 5 000 € pièce. En Angleterre, des propriétaires originaux leur ont rendu vie en imaginant des cabines bibliothèques ou même des minuscules galeries d’art.

Notons que des collectifs de citoyens réclament aujourd’hui le retour des cabines téléphoniques dans certaines villes, à Grenoble notamment.