L’éducation de trois reines de demain

Elles s'appellent Elisabeth, Amalia et Leonor. Elles ont respectivement 21, 19 et 17 ans. Un jour elles règneront en Europe. Quel est leur degré de préparation pour ce qui les attend?

Qu’ont en commun la princesse héritière Elisabeth de Belgique, la princesse héritière Amalia des Pays-Bas et la princesse Leonor des Asturies ? Bien évidemment le fait de régner un jour sur leur pays mais aussi d’être préparées avec soin à cet inéluctable destin royal. Âgées respectivement de 21, bientôt 19 et 17 ans, elles seront souveraines à la même époque.

Elisabeth de Belgique

Qu’en est-il à ce jour de leur cursus, de leur marge de manœuvre pour leur vie privée et de l’exposition médiatique ? Elisabeth de Belgique est sans conteste le monarque belge qui aura été le mieux préparé à la tâche si l’on excepte Léopold Ier qui était un fin stratège et diplomate. Elle a eu la chance de grandir au sein d’un foyer heureux et uni, très complice avec ses parents, ses frères et sœur. D’entrée de jeu, l’accent a été mis sur une éducation bilingue français-néerlandais. Une scolarité donc dans la langue de Vondel avant de rejoindre l’Atlantic College au pays de Galles pour deux années avant de décrocher un baccalauréat international. Ensuite, point d’année sabbatique comme cela se fait dans les pays anglo-saxons mais direction la rigueur et la discipline de l’École royale militaire à Bruxelles. Princesse ou pas, Elisabeth de Belgique est soumise au même traitement des horaires matinaux, des exercices physiques, du tir et des cours. La formation terminée, toujours point de repos et direction pour trois ans le Lincoln College à Oxford.

Depuis l’enfance, Elisabeth de Belgique est régulièrement associée par ses parents aux grands moments de l’agenda royal comme la Fête nationale. Depuis ses dix-huit ans, la princesse a multiplié ses activités officielles, désormais aussi en solo. Question de liste civile, elle a été refusée alors qu’elle y avait légalement droit dès ses dix-huit ans, dans l’attente de la fin de ses études supérieures. On sait que la princesse est bilingue français-néerlandais, et qu’elle parle aussi couramment l’anglais. On l’a aussi entendue s’exprimer en allemand.

La princesse est sportive comme on a pu le voir lors de sa formation militaire, descendant en rappel les falaises de Marches-les-Dames. Elle est aussi tournée vers le monde culturel. Elle est intéressée par la peinture, la musique et la découverte d’autres contrées, lors de voyages effectués en famille. En Belgique, la presse n’est pas aussi contraignante et oppressante qu’en Espagne ou en Angleterre, par exemple. Les médias ont toujours traité avec respect et sans intromission la vie de la princesse. À ce jour, et sans chauvinisme, Elisabeth de Belgique, certes la plus âgée, des trois héritières, est celle qui possède le bagage intellectuel le plus solide, en plus d’une réelle élégance et grâce.

Amalia des Pays-Bas

En comparaison avec ses deux futures consœurs, la princesse héritière Amalia des Pays-Bas était jusqu’à il y a peu, celle qui avait probablement le plus de liberté de mouvement et de choix, l’éducation la moins stricte, tenant réellement compte de ses propres aspirations personnelles. Amalia sera reine après son père le roi Willem-Alexander qui règne depuis 2013, succédant déjà à une lignée de femmes de la reine Emma (régence), à la reine Beatrix en passant par Wilhelmine et Juliana. Polyglotte néerlandais, espagnol et anglais à tout le moins, la princesse a suivi sa scolarité intégralement aux Pays-Bas dans des établissements public et privé. Un code de bonne conduite a été pacté entre les médias et la Cour : pas de reportages et de photos de la fille aînée des souverains en dehors de sa présence au Koningsdag (équivalent de la Fête nationale) et aux sessions de photos de la famille royale convenues deux à trois fois par an. Amalia des Pays-Bas a vraiment pu jouir d’une enfance et d’une jeunesse protégée des regards indiscrets. Du coup, on connaît peu de choses d’elle. Une biographie publiée pour ses dix-huit ans, a levé une toute petite partie du voile. Amalia est une excellente cavalière ; elle demande, sans tabou, de l’aide psychologique lorsqu’elle en sent le besoin et elle est passionnée par les bijoux de l’écrin royal. Comme Elisabeth de Belgique, elle est très unie à ses parents et ses deux sœurs. Les souverains veillent à bloquer tout au long de l’année des moments pour leur vie privée avec des voyages à l’étranger, dans leur résidence en Grèce ou au ski en Autriche.

Contrairement à Elisabeth et prochainement Leonor d’Espagne, Amalia des Pays-Bas n’est pas passée par la case militaire. Après ses secondaires, elle a fait le choix de profiter pendant un an de la vie, pour se permettre tout ce qu’elle ne pourra plus faire plus tard. Amalia a voyagé, a pratiqué du sport et a consacré du temps au bénévolat. L’annonce de la perception de première liste civile coïncidant avec sa majorité, avait soulevé la polémique. À l’instar de Elisabeth de Belgique, cette somme ne sera pas perçue avant la fin de ses études universitaires, entamées à Amsterdam. La princesse avait même opté pour un kot mais des menaces, prises très au sérieux, de la part de la mafia, ont contrecarré tous ses plans. La princesse vit désormais au palais Huis ten Bosch à La Haye auprès de sa famille.

Leonor d'Espagne

La plus jeune Leonor d’Espagne, princesse des Asturies, est indubitablement celle qui a le plus de pression médiatique à gérer. La presse espagnole est particulièrement inquisitrice. Sa mère, la reine Letizia, est l’une des cibles préférées. C’est dans cette optique de perfection que la princesse des Asturies a été éduquée avec rigueur. Des études dans un collège catholique bilingue de Madrid où la reine Letizia avait demandé que les menus soient adaptés pour être plus bio, où tout événement festif devait avoir l’aval de la Cour pour protéger la princesse et sa sœur Sofia, ont fait grincer bien des dents.

Très bonne élève, pratiquant différents sports dont le basket, on sait que Leonor parle couramment espagnol et anglais, qu’elle maîtrise bien le catalan et le basque, et qu’elle a des notions en français, et des rudiments en chinois et arabe.

Comme pour son père qui avait été envoyé au Canada, la princesse des Asturies termine cette année son baccalauréat à l’Atlantic College comme, avant elle, la duchesse de Brabant. Lors de ses retours au pays pour des congés scolaires, pas question de farniente. L’agenda est adapté pour qu’elle puisse faire des apparitions publiques. Cet été, se rendant en Catalogne, elle avait été sifflée par une partie du public mais préparée à ce genre de situation, n’avait pas bronché, continuant imperturbable à saluer la foule amie ou hostile. Ses prises de parole sont toujours scrutées avec attention mais la jeune fille qui a beaucoup mûri depuis son séjour au pays de Galles, trouve de plus en plus ses marques et de l’assurance. À la fin de l’année scolaire, point de pause pour ses loisirs ou les voyages, elle intégrera l’armée espagnole où elle suivra une instruction militaire au sein de l’armée de terre, de l’air et la marine avec un départ en mer, à bord du navire école Juan Sebastian Elcano. Elle devrait ensuite s’inscrire dans une université espagnole pour étudier le droit.

Les princesses savent que rien n’est jamais acquis. L’opinion publique et l’omniprésence médiatique ont mis la barre de plus en plus haut quant aux exigences. L’exemplarité est le maître-mot, auquel elles se plient depuis leur plus petite enfance.