PAKT : Un passage urbain avec une ferme au sommet des toits

Sur et autour du site de l’ancien hôpital militaire d’Anvers, s’est développé de 2005 à 2019 un quartier sans voiture de vie et de travail pour 400 familles, dans la verdure d’une superficie de 7,7 hectares : "‘t Groen Kwartier". À la fermeture de l’institution hospitalière militaire, la ville a racheté le site, souhaitant l’intégrer dans la ville existante pour en faire un lieu résidentiel avec de nouveaux espaces verts. Dès votre arrivée dans ce nouvel endroit, vous vous sentirez transportés ailleurs.

pakt, le cœur écologique de ce nouveau quartier

PAKT est un passage urbain constitué d’un ensemble d’anciens entrepôts réaménagés en hub de créativité et de durabilité, noyau de rencontre pour les entrepreneurs et les fermiers urbains qui nourrissent le cœur d’Anvers de leurs poussées créatrices et d’expériences culinaires. C’est la destination idéale pour déguster un café, un déjeuner ou un dîner préparé au moyen d’ingrédients locaux dans un cadre unique, entouré de rooftops idylliques, de magnifiques terrasses aménagées en jardins.

Inspirés de lieux similaires à Berlin ou à New York, un écosystème unique y a été créé où le travail se conjugue avec le sport, les loisirs et… l’agriculture urbaine. En 2017, un mixte de 25 entreprises s’est installé sur le nouveau site du PAKT. Chefs, brasseurs, baristas, torréfacteurs, mannequins, sportifs, mille-pattes numériques et initiatives durables se sont retrouvés sur le site.

Un nouveau biotope a été imaginé au cœur d’Anvers, chaque espace libre est utilisé pour de la plantation dans un but d’intégration, de transition mais aussi dans une optique de production et de contacts sociaux. L’ensemble des toitures de l’ancienne fabrique de jouets sont reliées par un réseau de passerelles métalliques et renferment en leur sommet des jardins potagers aménagés sur les toits : serres, ruches, poulaillers, légumes et de nombreux fermiers qui s’occupent de l’épanouissement de cette ferme inhabituelle.

la plus grande ferme en toiture de Flandre

PAKT reste depuis son imagination en 2016, un projet unique d’agriculture urbaine de 1 800 m² sur les toits des anciens entrepôts, et depuis une centaine de personnes - des agriculteurs sur les toits - du quartier ont commencé à cultiver leurs propres légumes et herbes aromatiques au sommet des bâtiments. Cette coopérative vend ses produits locaux à Anvers, en utilisant PAKT comme base.

ufo airport

Sur un toit du PAKT, s’érige aussi le tout nouvel aéroport UFO, espace d’exposition surréaliste qui joue avec la question : "attendons-nous que les extraterrestres répondent aux défis de la planète ou agissons-nous ?".

Les artistes anversois optent déjà pour l’action avec "United-Future-Objects Airport" : un débarcadère pour l’art et la culture.

L'artiste Kristof Morel a conçu les maisons d'hôtes sur le toit-jardin comme espaces d'exposition, communautaire et événementiel et veut y programmer plus de culture, d'art et de musique : "les agriculteurs du toit ont créé la vague verte ici. Je veux maintenant créer une vague culturelle". L'aéroport pour OVNI est son installation surréaliste, un lieu d'atterrissage pour l'imagination et la culture, une vision ironique de la réalité : "lorsque les extraterrestres arrivent, ils ne viennent peut-être pas avec un OVNI diesel mais avec une source d'énergie sophistiquée dont nous pourrions beaucoup apprendre !"