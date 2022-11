Une spirale pour les plantes aromatiques

La plupart des plantes aromatiques et condimentaires demandent des conditions de culture bien précises. Souvent d’origine méditerranéenne, elles apprécient le soleil, la chaleur et un sol bien drainé. La construction d’une spirale aromatique est ici très intéressante.

Une spirale aromatique, parterre à trois dimensions

Une spirale aromatique est, quelque sorte, un parterre à trois dimensions dont les limites sont constituées de pierres qui montent vers la zone centrale en formant une spirale. Le tout fait un peu penser à la coquille de certains escargots. Les pierres utilisées ne doivent surtout pas être cimentées mais disposées à la manière d’un mur de pierres sèches. Il est d’ailleurs possible, voire souhaitable, d’insérer parmi ces pierres des nichoirs pour les insectes et pourquoi pas, à la base, une zone qui sert d’abri pour les hérissons et les musaraignes. Comme vous allez y cultiver des plantes de soleil, la spirale doit être orientée plein sud.

Pas qu’un seul type de substrat

Il faut des substrats différents en fonction des niveaux de la spirale aromatique. La partie supérieure doit recevoir les plantes ne supportant pas ou très mal l'humidité hivernale comme l'origan, le thym ou encore le romarin. Le sol doit donc être très perméable, extrêmement bien drainé. Un mélange de sable, gravats et cailloux est indispensable pour assurer ce drainage. L'étage intermédiaire doit être rempli d'un mélange de sable (pas de sable jaune !) et de terreau universel. C'est là que doivent être plantées les sarriettes, ciboulettes et aneth, par exemple. Enfin à la base de la spirale, la terre doit être composée de bon terreau ou de compost pour que les plantes aimant la fraîcheur puissent s'y développer : menthes, mélisse. Et si vous souhaitez une spirale encore plus performante, rien ne vous empêche de creuser une mini-zone aquatique en fin de parcours et d'y cultiver du cresson de fontaine. Ce bassin doit avoir une profondeur de 40 cm maximum.

Un mètre de diamètre dans un petit jardin

La seule contrainte est l'espace que vous souhaitez consacrer à votre spirale aromatique. Dans un petit jardin, cette spirale ne peut pas dépasser le mètre de diamètre mais si nous avons suffisamment de place, cette spirale peut dépasser les trois à quatre mètres de diamètre voire plus. Évidemment, en toute logique, au plus la spirale est grande au plus nous pouvons cultiver d'espèces différentes et faire des récoltes abondantes.

Gobemouche ©Stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : le gobemouche gris chasse en plein vol

Voilà un oiseau qu'il n'est pas toujours facile d'observer d'autant que son plumage n'est pas spécialement très coloré : gris avec le dessous blanc et une poitrine rayée de sombre. Le repérer par le chant ? Oui si vous êtes un ornithologue averti parce qu'ici aussi il est d'une discrétion absolue. Le gobemouche gris (Muscicapa striata) choisit son habitat en fonction de ses besoins alimentaires. C'est ainsi qu'il peut fréquenter les vieux vergers, les jardins, les parcs, les bords des chemins et des cours d'eau mais également les vieux tas de bois ou les remises abandonnées. Cet oiseau a besoin d'un espace vital assez important puisque le territoire d'un couple est estimé à un hectare. Le gobemouche gris passe le plus clair son temps à chasser ses proies en plein vol : moustiques, mouches, fourmis ailées, petits coléoptères, papillons et demoiselles. Lorsqu'il pleut il va à la recherche de nourriture sous les feuilles des arbres et en été il consomme également des baies et en particulier celles du sureau. Le nid du gobemouche gris est construit sous une poutre, parmi le feuillage dense d'un lierre ou d'une autre grimpante. Les nichoirs ayant une ouverture rectangulaire sont aussi convoités. La femelle y dépose 4 ou 5 œufs, et ce, vers la mi-mai. Dès que les jeunes ont pris leur envol, il y a une deuxième ponte. Migrateur, cet oiseau part pour l'Afrique tropicale dès la mi-août. Le gobemouche gris est une espèce protégée.

Ruscus aculeatus ©Stockadobe.com

La plante de la semaine : le fragon petit houx est toujours vert

Son nom scientifique est Ruscus aculeatus et il fait partie de la famille des Asparagacées, comme les asperges. Peu courant dans les jardins, c'est un arbrisseau assez touffu ne dépassant guère 0,70 m de hauteur pour une envergure avoisinant le mètre. Son feuillage est persistant mais il faut préciser que ce ne sont pas de vraies feuilles mais des cladodes, sorte de rameaux courts et aplatis. L'arbuste est toujours vert et si on le surnomme fragon petit houx c'est à cause de l'aspect piquant des fameux cladodes mais aussi à cause de ses baies rouge écarlate qui ne sont pas sans rappeler celles de notre houx.

Ce Ruscus exige un sol à tendance calcaire et un emplacement mi-ombragé pour croître de manière optimale. Il se marie très bien avec les gracieuses ancolies ou les délicats cœurs-de-Marie (Dicentra sp). Si autrefois le fragon était apprécié pour ses propriétés médicinales, ce n'est plus vraiment le cas de nos jours. Pourtant, il possède de nombreuses vertus - diurétique, anti-inflammatoire et vasoconstricteur - mais est vivement déconseillé en cas d'hypertension artérielle. Son usage culinaire est nettement moins connu et pourtant les jeunes pousses tendres cuites à l'eau et accompagnées d'une sauce au roquefort sont délicieuses.

Enfin, les amateurs d’art floral apprécient le fragon petit houx pour réaliser de magnifiques compositions. Encore un trésor que nous offre la nature.