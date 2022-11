Lanterna Magica 2022 : la magie opère-t-elle toujours ?

Cela va-t-il devenir une coutume qui illumine notre automne ? Le parc du domaine Solvay, autour du Château de La Hulpe, se vêt encore de milliers de lumières et enchantements magiques, depuis ce 21 octobre. L’événement Lanterna Magica, grand succès populaire depuis sa naissance sous l’ère Covid (il fut d’ailleurs reporté à cause de la pandémie) est de retour.

La première édition nous avait totalement conquis : les arbres y prenaient vie, les lutins s’y dissimulaient dans chaque recoin et l’émerveillement, pour les petits comme les grands, était là de bout en bout, du lac illuminé de nénuphars aux immenses pins qui prenaient vie jusqu’aux arbres qui "pleuraient" de jolis effets lumineux.

Lanterna Magica nous avait déjà conquis en 2021

Cette année, le parcours, long de 2 kilomètres, change quelque peu. Il a la bonne idée d’emprunter davantage d’allées très larges, ce qui ravira les familles avec poussettes les jours de forte affluence. Surtout, la thématisation est différente : on embarque ici en plein conte de fées, dans un parcours narratif qui mêle fantômes, dragon, papillons, sorcières aux rires sardoniques et crottes de trolls moins méchants qu’il n’y paraît.

Notre visite à Lanterna Magica 2022. ©IPM

Un parcours enchanteur (comptez une grosse heure, voire une heure trente en prenant le temps) mais un poil plus inquiétant qu’auparavant : il démarre dans l’obscurité et avec des fantômes qui ont fait trembler quelques têtes blondes, avant de s’éclaircir peu à peu, pour finir par délivrer ce message de respect de la nature déjà présent lors de la première édition.

Mention spéciale à LA nouveauté de l’année : la projection, très réussie et poétique, sur la façade du Château de La Hulpe.

Notre visite à Lanterna Magica 2022. ©IPM

On a aussi noté une présence "humaine" accrue le long du parcours, entre danseuses, conteurs et troubadours.

Les nouveautés de Lanterna Magica ©Simon Chérot

La magie opère donc toujours parfaitement, même si, pour ce qui nous concerne, la première édition nous avait davantage tapés dans l’œil encore. Mais peut-être était-ce la période (Covid) et l’élément de surprise, forcément atténué lors d’une deuxième visite. On a peut-être eu, un petit poil, l’impression de davantage traverser de grandes zones moins exploitées, tandis que l’an dernier, il nous avait semblé que les moindres recoins du domaine était mis en valeur.

Les nouveautés de Lanterna Magica ©Simon Chérot

Rien, toutefois, qui ne doit vous décourager de franchir les portes illuminées de "Lanterna", synonyme de joli moment en famille, et en passe de devenir une valeur sûre de l’automne brabançon…

Un défi logistique et énergétique

Lanterna Magica, c’est un fameux défi logistique : 50 personnes ont dû s’affairer durant trois semaines pour transformer le domaine en forêt de lumières. Où 20.000 lampes LED et 1.200 projecteurs tournent durant tous les soirs d’exploitation. Au prix actuel de l’énergie, ce n’est pas rien… Les organisateurs ont toutefois tenté de réduire leur consommation au maximum. Ce sont, par exemple, des groupes électrogènes alimentés au diesel vert qui alimentent tout ce beau monde.

Tarifs et infos pratiques

Attention, des travaux sont en cours le long de la chaussée de La Hulpe. Des panneaux indicatifs sont disposés depuis les villes et villages voisins comme Lasne et Waterloo, mais le parking peut s’avérer problématique, sauf si vous faites usage des navettes (payantes) mises en place ou du parking VIP (15 €)

Les billets sont disponibles en ligne. Le parcours est accessible tous les week-ends jusqu’au 11 décembre, vendredis inclus. Niveau prix, comptez tout de même 19 € pour les adultes et 15 € pour les enfants, seniors et PMR. Soit 2,5 euros de plus par adulte et 1,5 € par enfant que l’an dernier. Mais l’inflation est évidemment passée par là.