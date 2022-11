Nouveauté sexo: le point G aura droit aussi à la technologie pulsée

Se donner du plaisir au féminin est de moins en moins tabou. Une petite révolution qui a été poussée par de nombreuses actions body-positive, des courants féministes qui ont déconstruit la sexualité féminine vs sexualité masculine et par… de nouvelles technologies. Et notamment celle qu’a lancée un couple d’Allemands, les Lenke, qui allait faire fortune avec le "Pleasure Air". Une méthode rapidement qualifiée d’aspirateur à clitoris et qui permet de créer un mouvement synonyme de plaisir intense grâce à l’air pulsé. Avec les Womanizer, le groupe Lovehoney a fait des millions d’émules, devenant une référence sur le marché du sextoy premium, sans contact mais pas sans sensation, loin de là. Et s’est diversifié dans le plaisir masculin avec ArcWave et pour couples avec notamment la gamme We-Vibe. Tout en continuant à sortir des jouets pour le plaisir clitoridien.

Une zone propre à chacune

Mais depuis quelques années, rien du côté de la stimulation vaginale ! Voilà qui est fait avec OG qui est le tout premier stimulateur à technologie Pleasure Air appliquée à la zone G. Celle-ci a longtemps été encensée ou décriée et encore maintenant, son existence est l’objet de désaccords : mythe pour valoriser encore et toujours la pénétration masculine ou véritable zone plus sensible ? Chez Womanizer, elle n’est pas définie comme un organe ou un point mais comme "une zone fonctionnelle, dynamique et hormono-dépendante qui est très individuelle dans son développement et sa capacité à se faire plaisir en raison de plusieurs facteurs biologiques et psychologiques – en termes simples, c’est différent pour tout le monde".

Où se situe-t-elle ? C’est davantage encore la question qui est posée ! Une sexologue clinicienne explique que le point G se trouve dans une zone "située sur la partie antérieure du vagin, à environ 3 cm de l’entrée. Il est le point de contact entre la partie interne du clitoris et la paroi du vagin".

"Un plaisir plus diffus, plus durable et plus orgasmique selon les retours des quelque 250 tests utilisateurs"

OG s’adresse donc à toutes les curieuses avec un sextoy en silicone, courbé dans lequel le fameux embout qui libère l’air en ondes prometteuses se loge, plus large et plus profond que ceux destinés au clitoris. Il n’y a plus qu’à l’insérer de façon intuitive. Et là, certaines pourraient être déroutées par l’effet de la pulsation sur la zone ! Mais rapidement, sans rien faire, sans bouger ou presque, le plaisir va monter… Plus diffus, plus durable et plus orgasmique selon les retours des quelque 250 tests utilisateurs.

Il a fallu quatre ans de recherche, de multiples prototypes et conceptions et 10 000 points de données pour développer le Womanizer OG. Il nous aura fallu appuyer sur quelques touches (une on/off, des + et – pour 12 niveaux d’intensité et un bouton pour le choix du genre de vibrations) pour atteindre un plaisir siliconé inédit. Qui existe en aubergine, lilas ou gris foncé.

Double coup de maître : pour les utilisatrices comme pour la marque, cela devrait être le plus gros succès de la fin d’année ! Et même triple puisque l’outil peut être retourné pour servir de sextoy clitoridien. Tout cela a un prix : 199€.