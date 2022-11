Top 3 mondial ridicule, différence entre les hommes et les femmes : les mots de passe, ce casse-tête !

Nordpass, une société de gestion numérique et de générateurs de mots de passe collecte chaque année le top 200 des mots de passe les plus utilisés à travers 30 pays mais aussi par sexe.

Ce qui est assez incroyable, c’est que le top 3 mondial est absolument ridicule ! En premier lieu, on trouve “password” (plus de 4.9 millions de fois) puis “123456” et enfin “123456789”. Il faut moins d’une seconde pour les déchiffrer, affirme le spécialiste.

En Belgique, la combinaison simple des 6 premiers chiffres prend le top 1 du classement. Mais on peut nous féliciter pour le mot de passe qui arrive en 2e place : akubisa2020 (qui provient d’une chanson) est étonnant et il faudra environ 5 jours pour le déchiffrer.

“letmein123” (let me in, soit : laisse moi entrer, Ndlr) est le 3e mot de passe le plus courant dans le pays, et “letmein” se classe à la 11e place. À l’échelle mondiale, la fatigue liée à l’exigence de création de mots de passe se reflète également dans les choix des internautes de cette année : “fuckyou”, “fuckoff”, “fuckyou1” et des mots de passe similaires sont particulièrement présents au Canada, en Australie et aux États-Unis.

Pour la première fois, NordPass a également analysé l’influence de la culture pop sur nos choix de mots de passe. Ainsi, les choix s’inspirent de films, sports, nourriture, voitures, jeux vidéo, artistes, marques de mode et même de jurons comme on a pu le voir ! Un exemple : “batman” a été utilisé 2 562 776 fois.

Hommes et femmes pensent différemment

Les femmes belges utilisent newmember en premier lieu alors que les hommes restent sur un basique 123456 (2e chez les femmes). En 2e position les hommes inscrivent password puis josh2020, le 3e mot de passe “féminin” le plus utilisé étant “letmein123”.

Heureusement pour nous, cette année, l’échantillon de mots de passe accessibles pour analyse était beaucoup moins important que les années précédentes. Cela est dû au fait que les mots de passe sont de plus en plus difficiles à violer car de plus en plus de sites Web utilisent désormais le framework Open Authorization 2.0, les développeurs disposent de meilleures compétences en matière de hachage de mots de passe et le taux d’adoption de l’authentification multifacteur augmente.

Cependant, des mots de passe traversent les années comme u2 (plus de 33.3 millions d’occurrences) ou, côté food, un amusant “fish” répandus auprès de 8.5 millions d’utilisateurs.

Evidemment, les mots de passe ayant été étudiés n’ont pas été hackés mais compilés en partenariat avec des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d’incidents de cybersécurité. Ils ont évalué une base de données de 3 To.