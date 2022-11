Nouvelle idée pour un premier date réussi : le rencard au "p'tit-déj" a la cote

Gain de temps, comportements plus vrais, timidité plus facilement assumée, possibilité de se balader (et pas de se regarder en face-à-face, assis), facilité de filer à l'anglaise ("Oh mais non, j'avais oublié ce Teams !"), rendez-vous plus économique aussi et pas de regrets dus à l'alcool parfois : les rendez-vous du matin...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous