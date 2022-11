Louis Ducruet, le fils de la princesse Stéphanie de Monaco, fête ses 30 ans

Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, fête ses 30 ans ce 26 novembre. Neveu du prince Albert, il est actuellement 14e dans l’ordre de succession au trône de Monaco depuis une révision de la Constitution de 2002 qui inclut la descendance des sœurs du prince souverain.

Louis est né à la maternité Princesse Grace à Monaco alors que ses parents n’étaient pas encore mariés. Stéphanie n’avait pas encore réussi à imposer son choix de cœur à son père le prince Rainier. Daniel Ducruet avait travaillé pour la sécurité des Grimaldi avant d’être détaché auprès de la princesse comme garde du corps. Pendant sa grossesse, la princesse avait annoncé que le bébé s’appellerait Jonathan. Il fut finalement prénommé Louis comme le père du prince Rainier, le prince Louis de polignac. Après la naissance d’un deuxième enfant Pauline, et voyant la stabilité familiale de sa fille cadette, Rainier III donna son consentement pour un mariage uniquement civil. Le prince avait sûrement en mémoire le premier mariage de la princesse Caroline avec Philippe Junot qui se solda rapidement par un divorce et par plus d’une décennie devant le tribunal de la Sacre Rote au Vatican pour l’annulation du mariage religieux.

Mais l’union tourna court avec un divorce un an plus tard en 1995 après la parution dans la presse de photos montrant Daniel Ducruet avec une autre jeune femme au bord d’une piscine. Un scandale des plus retentissants à cette époque. La princesse Stéphanie et Daniel Ducruet ont cependant gardé une bonne entente pour le bien de leurs enfants.

Louis a ensuite grandi à Auron dans les Alpes maritimes puis à Zurich lorsque sa mère partageait la vie du directeur du cirque Knie. En 2010, il décroche son baccalauréat au lycée Albert I en Principauté. Il obtient un diplôme à la Skema Business School de l’université de Sophia Antipolis à Nice avant de compléter sa formation en management sportif à l’université de Caroline du Nord.

De nature discrète, Louis Ducruet fait pourtant son bout de chemin dans le milieu sportif sur le Rocher au sein du club de football de l’AS Monaco. Il est en charge du recrutement de nouveaux joueurs avant de devenir l’assistant du vice-président du club. Il travaille aujourd’hui pour le club anglais de Nottingham Forest.

La princesse Stéphanie a toujours confié être une mère poule, très possessive avec ses trois enfants. Le mariage de Louis avec Marie Chevallier fit verser bien des larmes d’émotion à la princesse. Ce fut aussi un moment de grande union familiale. On avait toujours eu le sentiment jusqu’alors que les enfants des princesses Caroline et Stéphanie étaient fort éloignés. Tous étaient là en juillet 2019 pour entourer Louis le jour de son mariage.

Louis Ducruet est présent lors des grands événements de Monaco. Il accompagne son oncle lors de rencontres sportives, au festival international de la télévision de Monte-Carlo, sa mère lors du festival international du cirque et la famille princière lors de la Fête nationale.

La princesse Stéphanie se montre impatiente de devenir à son tour grand-mère (la princesse Caroline a sept petits-enfants) mais Louis et Marie Ducruet veulent prendre encore un peu de temps pour eux et pour leurs professions.