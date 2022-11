Le BDSM, cette pratique sexuelle qui attise la curiosité des Belges: “Certains ont profité de la pandémie pour réinventer leur sexualité”

La face sombre du Black Friday a un nom : c’est le Dark Friday que lance en clin d’œil Babylon Loveshop, la société de boutiques érotiques qui a réussi son implantation en Wallonie avec un beau succès : les (très grands) magasins, souvent installés dans les zones commerciales à l’extérieur des villes attirent de plus en plus de monde sur place ou sur l’e-shop.

Une enquête a été lancée par cette société pour mieux connaître les intérêts émergents des Belges sexuellement actifs. Et il s’avère qu’un quart de ceux-ci aimeraient tester des formes plus hard de relations sexuelles. Et parmi celles-ci, le BDSM attire le plus. BDSM, c’est "Bondage Domination Sadisme et Masochisme) et 29 % du panel représentatif le considèrent comme une "forme saine d’intimité et/ou de sexualité" alors que les deux tiers des Belges (67 %) n’y voient même aucune objection à ces pratiques, pour autant que les deux partenaires y consentent. Les tabous tombent, les fantasmes font davantage rêver et sont plus assumés : 60 % d’entre eux affirment que leur vie sexuelle pourrait être plus "épicée". Tabou mais jouable en sorte ! Ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à 2019.

"Durant la pandémie, certains Belges se sont mis à cuisiner, d’autres à faire du sport, et d’autres encore ont réinventé leur sexualité. Les jeux sexuels se vendent désormais comme des petits pains, mais aussi les articles BDSM. Près d’un quart des Belges (23 %) utilisent du matériel de bondage (menottes, cordes, etc.), ou s’y intéressent. En 2019, cette proportion n’était que de 18 %. Notre calendrier de l’avent ‘Feel the magic shiver’, qui contient des sex-toys et des accessoires de soft-bondage, connaît un grand succès. C’est un excellent moyen de découvrir le monde du BDSM”, se réjouit Maxime Figula, le responsable marketing de la marque

Ateliers et questions à gogo

Chez Babylon Loveshop, on n’a pas attendu cette enquête pour s’en apercevoir : “Cette tendance transparaît clairement dans les chiffres de vente. 17 % des achats réalisés dans le groupe Babylon Loveshop se portent sur la catégorie Fetish&BDSM. Et un client sur trois a déjà acheté chez nous un produit issu de cette catégorie", précise Maxime Figula.

Le problème : les curieux ne savent pas par quoi commencer ! "Les non initiés peuvent venir découvrir cet univers dans nos boutiques et poser toutes les questions qu’ils souhaitent à nos employés, formés pour ça, techniques comme intimes", stipule le responsable.

En plus de ça, Babylon organise régulièrement "des ateliers pour les personnes désireuses de découvrir le monde passionnant du bondage, du kink et du fétichisme" et notamment ces 25 et 26 novembre. En plus de ristournes sur tout l’univers BDSM pour ce "Dark Friday".