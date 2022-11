Froid aussi à l’intérieur: le challenge de cet hiver (Et comment y remédier)

Enfin, un hiver "normal" sans Covid agressif, on pouvait se réjouir ! C’était sans compter cette crise de l’énergie et les factures qui ont grimpé d’une façon délirante. Heureusement que l’automne était très doux, (pour notre porte-monnaie, plus problématique pour la nature), mais cela ne pouvait plus durer ! Et selon le degré d’isolation des habitations, il commence à faire bien cru voire très froid si on n’a pas encore mis le chauffage ou qu’on l’utilise avec parcimonie. Vous pensez vous réchauffer au bureau ou au café du coin ? Entreprises et horeca ont subrepticement baissé le thermostat et une petite laine est bien nécessaire !

Colmatage et isolation

Résultat : vous avez froid, tout le temps, dehors et dedans. Désagréable au possible ! Voici quelques bonnes pratiques pour se réchauffer en ne cédant pas à l’appel de l’augmentation de la température. Pensez à fermer les volets dès que la lumière se situe entre chien et loup. En plein hiver, laissez même les volets fermés, du côté Nord. Ils forment une bonne barrière isolante. Une porte mal isolée et c’est tout le froid d’un couloir qui s’immisce créant des petits courants d’air que l’on ressent à peine mais qui participe d’une sensation de froid. Fixer des joints colmatants autour d’une porte ancienne, mettre un boudin à la porte d’entrée ou du salon, cela change l’ambiance d’un 1/2 degré ! Sans oublier d’aérer régulièrement cependant…

Des tapis et des bouillottes

Chaleureux et cosy, on peut aussi installer des tapis en hiver qui vont mettre une épaisseur entre nos pieds et le froid du carrelage et même du plancher. Bon plan : dans les magasins de tapis, il y a des chutes de différentes tailles qui sont en super-soldes ! On a obtenu une chute en laine d’un beau beige clair de 2.10 par 2 m pour 70 € ! Si l’on veut investir à long terme, on pense aussi rideaux thermiques, même si ce n’est pas des plus esthétiques (coût : entre 30 et 100 € pour l’un). Moins cher : une bouillotte, à transporter de la chambre au salon et même au bureau pour ressentir une douce chaleur, choisissez celle en noyaux de cerise (env. 30 €) la chaleur est plus diffuse et dure très longtemps.

Et si on était malade ?

On peut aussi avoir froid sans réussir à se réchauffer quoi qu’on fasse. Surtout du côté des femmes : leur thermorégulation fonctionne différemment de celles des hommes et une mauvaise circulation empêche le sang de gagner les extrémités ! Résultat : pieds, mains, nez glacés, devenant bleu ou même blanc en cas d’engelures, brrrrr… Au-delà de ça, si vous mangez mal et peu, que vous n’ingérez pas assez de calories pour "nourrir" la thermogenèse (régime, jeûne, diète de gastro, …), vous frissonnerez sans vous réchauffer à moins d’un bon coup de chauffage.

Plus problématique : un manque de fer qui nous fait sentir fatigué et en manque criant de chaleur. Un dysfonctionnement de la thyroïde qui va ralentir le corps en tout et l’empêcher de produire assez de chaleur.

La fatigue et la déshydratation expliquent aussi que l’on ressente une sensation de froid persistant, là où les autres personnes se sentent bien.

Techniques d’attaque

On va consulter si on se sent fatigué et en manque de chaleur partout et tout le temps. On se couvre dès le premier frisson, on couvre sa tête, ses mains, même à l’intérieur. Un petit appareil électrique dans la salle de bain ou le bureau permet poncutellement de réchauffer l'atmosphère. Et franchement, un bon coup de sèche-cheveux dans le dos, cela vous réchauffe partout !

Enfin, côté alimentation : on vise le fer et la vitamine B12 contenus dans la viande rouge, les abats, le poisson, les fèves, les lentilles, les légumineuses, le boudin noir, etc.