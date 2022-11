Pourquoi il faut aérer nos intérieurs pollués malgré la crise énergétique

Aérer plusieurs fois par jour 10 minutes, cela prévient les troubles de santé, améliore notre bien-être et la déperdition d’énergie est moindre que ressenti !

Les factures énergétiques flambent, les assauts de l’hiver arrivent et l’on a tendance à vouloir se calfeutrer. Or, l’air intérieur est 5 fois plus pollué que l’air extérieur. Par quoi ?...